Szukasz luksusu nad morzem, ale bez tłumów? Ten hotel to poważna konkurencja dla Gołębiewskiego

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-06-03 13:11

Choć potężny kompleks w Pobierowie budzi ogromne zainteresowanie zjawiskową infrastrukturą, na polskim wybrzeżu funkcjonują również obiekty stawiające na luksus w cichszym wydaniu. Znakomitym tego dowodem jest ośrodek Senator zlokalizowany w Dźwirzynie. Nadmorski kompleks zapewnia bogatą ofertę zabiegów relaksacyjnych i bezpośredni kontakt z naturą, stanowiąc tańszą, a zarazem równie komfortową opcję dla poszukujących wyciszenia urlopowiczów.

Szukasz noclegu nad polskim morzem? Poznaj alternatywy dla Hotelu Gołębiewski

Coraz wyższe temperatury przypominają o nadciągającym lecie, co skłania wczasowiczów z całego kraju do intensywnego poszukiwania idealnego zakwaterowania na wybrzeżu. W ostatnich miesiącach w mediach króluje temat nowo wybudowanego Hotelu Gołębiewski zlokalizowanego w Pobierowie, który kusi odwiedzających niespotykanym wręcz rozmachem oraz potężną listą udogodnień.

Trzeba jednak pamiętać, że ten nowoczesny kompleks należy do kategorii premium, a wysokie koszty rezerwacji mogą odstraszać część rodzin planujących wspólny wyjazd. Z tego powodu znaczna grupa podróżnych uważnie śledzi rynek turystyczny, próbując znaleźć ośrodki gwarantujące zbliżony komfort pobytu, jednak w zdecydowanie łagodniejszym dla portfela budżecie.

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Hotel Senator w Dźwirzynie to tańsza opcja niż kolos z Pobierowa

Należy pamiętać, że zanim w Pobierowie wyrósł potężny gmach, na bałtyckim wybrzeżu z powodzeniem prosperowały inne ośrodki, zapewniające gościom kompleksową obsługę na mniejszą skalę i w rozsądniejszych kwotach. Doskonałym reprezentantem tego nurtu jest Hotel Senator mieszczący się w Dźwirzynie, urokliwej wsi sołeckiej na terenie województwa zachodniopomorskiego w powiecie kołobrzeskim. Mimo że nie poraża on tak kolosalnymi wymiarami jak słynny gigant, turyści znajdą tam mnóstwo form spędzania czasu, do których zaliczają się:

  • kompleks pływacki i przestrzeń odnowy biologicznej,
  • szeroki wybór rytuałów kosmetycznych w strefie piękna,
  • zorganizowane zajęcia integracyjne dla rodzin z dziećmi,
  • profesjonalne tory do gry w kręgle,
  • wydzieloną salę z seansami filmowymi,
  • specjalne pakiety relaksacyjne dedykowane najmłodszym,
  • rozbudowaną przestrzeń do zabawy na świeżym powietrzu,
  • bezpośrednie sąsiedztwo piaszczystego brzegu i terenów leśnych.

Taka infrastruktura stanowi rewelacyjną propozycję dla opiekunów z pociechami, którzy marzą o pełnym relaksie, ale ich wakacyjny budżet nie pozwala na opłacenie noclegów w gigantycznym obiekcie w Pobierowie. Jest to równocześnie strzał w dziesiątkę dla miłośników elegancji i wygody, pragnących uciec od zgiełku bez ponoszenia astronomicznych kosztów.

W poniższej galerii zdjęciowej zgromadziliśmy fotografie pokazujące wizualne aspekty zarówno bardziej kameralnego ośrodka zlokalizowanego w Dźwirzynie, jak i imponującego rozmiarami gmachu w Pobierowie, co z pewnością ułatwi podjęcie ostatecznej decyzji wyjazdowej.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Nie tylko Gołębiewski. Ten nadmorski hotel oferuje luksus bez tłumów [ZDJĘCIA]

Nie tylko Gołębiewski. Ten nadmorski hotel oferuje luksus bez tłumów
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Hotel Gołębiewski w Pobierowie to aktualnie największy resort nad Bałtykiem

Hotel Gołębiewski w Pobierowie zyskał już miano najbardziej imponującej i największej bazy noclegowej usytuowanej w pasie nadmorskim. Niewyobrażalna wręcz powierzchnia inwestycji, świetnie zaprojektowane zaplecze oraz nieskończona lista form spędzania wolnego czasu powodują, że mówimy o jednej z najmocniej komentowanych inicjatyw rekreacyjnych w minionych latach. Osoby decydujące się na urlop w tym miejscu otrzymują do dyspozycji takie atrakcje jak:

  • rozległy park wodny ze zróżnicowanymi strefami basenowymi,
  • programy rozrywkowe dopasowane do wszystkich grup wiekowych,
  • liczne punkty gastronomiczne oraz przestrzenie do zabawy,
  • bliskie dojście do plaży i urokliwe położenie tuż przy brzegu,
  • bogate pakiety zabiegów pielęgnacyjnych,
  • nowoczesne tory bowlingowe dla gości,
  • w pełni wyposażoną salę kinową.

Niestety, za tak nieograniczony dostęp do najwyższej klasy udogodnień trzeba słono zapłacić. O szczegółowych stawkach za noclegi i wyżywienie w potężnym kompleksie wypoczynkowym usytuowanym w Pobierowie informowaliśmy w naszych poprzednich publikacjach tutaj: Ceny w hotelu Gołębiewski w Pobierowie. Koszt za wakacyjny weekend.

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