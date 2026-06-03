Krzysztof Bosak ujawnił swój majątek. Ma oszczędności w kryptowalutach

Bosak ujawnił swój majątek

Na stronie Sejmu pojawiły się najnowsze oświadczenia majątkowe posłów. Wśród nich znalazł się dokument należący do Krzysztofa Bosaka. Urodzony w Zielonej Górze współlider Konfederacji Wolność i Niepodległość oraz prezes Ruchu Narodowego ujawnił szczegóły posiadanego przez siebie majątku.

Jak się okazuje wicemarszałek Sejmu posiada oszczędności pieniężne w kwocie 304 587 złotych, ale także zasoby w formie posiadanych kryptowalut. Bosak wyszczególnił 0,005774 BTC (bitcoinów), 0,0287 ETH i 0,03899 ETHW.

Co ciekawe polityk nie wskazał żadnego posiadanego domu lub mieszkania (według medialnych deklaracji polityk od lat wynajmuje mieszkanie). Jest za to właścicielem działki o powierzchni 1968 metrów kwadratowych, której wartość Bosak oszacował na 806 880 złotych. Nieruchomość ta stanowi współwłasność majątkową wicemarszałka i jego żony, Kariny (która też jest posłanką obecnej kadencji).

Ile zarobił Krzysztof Bosak?

W 2025 roku polityk Konfederacji zarobił 245 014 złotych, a do tego pobrał dietę poselską w wysokości 47 491 złotych.

Czym jeździ Krzysztof Bosak?

Wicemarszałek Sejmu ma w garażu dwa samochody. Oba są współwłasnością majątkową jego i jego żony. Są to: Volvo V60 (rocznik 2012) oraz Toyota Sienna (rocznik 2017).

Krzysztof Bosak - kim jest? Kariera, rodzina

43-letni Krzysztof Bosak to jeden z najpopularniejszych polskich polityków. Zasłynął w 2005 roku jako prezes Młodzieży Wszechpolskiej i poseł na Sejm z ramienia Ligi Polskich Rodzin. W 2007 roku wystąpił nawet w Tańcu z Gwiazdami. W późniejszych latach zniknął z głównego nurtu polityki, do którego powrócił w 2019 jako jeden z liderów prawicowej Konfederacji. Uzyskał wówczas znowu mandat posła.

W 2020 ubiegał się o urząd Prezydenta RP. Zajął czwarte miejsce z wynikiem 6,78% głosów (1 317 380).

W 2023 ponownie wszedł do parlamentu z ramienia Konfederacji i został obrany wicemarszałek Sejmu X kadencji.

W 2020 roku Bosak został wziął ślub z Kariną Walinowicz, z którą doczekał się do tej pory czwórki dzieci: trzech synów i córki. Najmłodszy synek pary przyszedł na świat w tym roku.

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