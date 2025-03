Martwe ryby w kanale. Wody Polskie usuną setki kilogramów! Co było przyczyną katastrofy ekologicznej?

Strzekęcin. Tajemnicze znalezisko na polu

Do tajemniczego zdarzenia doszło w czwartek, 20 marca. Około godziny 14 policja w Koszalinie otrzymała zgłoszenie od rolnika, który na swoim polu w Strzekęcinie natknął się na niepokojący przedmiot. - Około godziny 14 otrzymaliśmy zgłoszenie od rolnika, który na swoim polu odnalazł podejrzany przedmiot. Po przybyciu na miejsce policji okazało się, że jest to prawdopodobnie materiał wybuchowy, do którego przyczepiony jest metalowy stelaż – powiedziała TVN 24 aspirant Izabela Sreberska, oficer prasowy policji w Koszalinie.

Teren wokół znaleziska został natychmiast zabezpieczony przez funkcjonariuszy. Na miejscu pojawiła się również prokuratura, która nadzoruje prowadzone czynności. - Pole jest zabezpieczone, trwają czynności - dodała aspirant Sreberska.

Czy to zaginiona makieta?

W mediach społecznościowych pojawiły się spekulacje na temat pochodzenia tajemniczego obiektu. Internauci sugerują, że może to być zaginiona w zeszłym roku makieta ładunku przyczepiona do drona.

Te przypuszczenia zdają się potwierdzać wstępne ustalenia wojska. Major Michał Róg, oficer prasowy 8. Koszalińskiego pułku przeciwlotniczego, po obejrzeniu zdjęć krążących w sieci, wstępnie potwierdził, że informacje te mogą być prawdziwe. - Nie jest to nic niebezpiecznego i jest to prawdopodobnie zguba z zeszłego roku - uspokaja major Róg na antenie TVN24.

Na razie nie ma oficjalnego potwierdzenia, czym dokładnie jest znaleziony przedmiot. Trwają dalsze czynności wyjaśniające, które mają ostatecznie zidentyfikować znalezisko i ustalić okoliczności jego pojawienia się na polu w Strzekęcinie.

