Ukradł auto, bo chciał do dziewczyny! Gorące uczucie skończy się więzieniem

Grzegorz Kluczyński
2025-10-30 8:35

W Mirosławcu doszło do zaskakującej kradzieży. 37-letni mężczyzna ukradł samochód, tłumacząc, że chciał w ten sposób dojechać do swojej dziewczyny. Policjanci szybko zatrzymali sprawcę i odzyskali pojazd. Co skłoniło mężczyznę do tak desperackiego czynu?

Ukradł auto, bo chciał do dziewczyny

Autor: Pixabay.com
Kradzież auta w Mirosławcu. Właściciel zostawił kluczyki w stacyjce

Jak informuje policja, do zdarzenia doszło na jednej z posesji w Mirosławcu. Właściciel pojazdu pozostawił samochód z kluczykami w stacyjce. Wtedy nieznany mężczyzna wsiadł do auta i odjechał. O całym zdarzeniu natychmiast zostali powiadomieni policjanci, którzy szybko ustalili sprawcę kradzieży.

Złodziej tłumaczył się miłością. Grozi mu więzienie

Dzięki zaangażowaniu i współpracy z mieszkańcami oraz miejskiemu monitoringowi, 37-letni mężczyzna został zidentyfikowany i zatrzymany. Samochód, który sprawca porzucił w polu w okolicach gminy Tuczno, został odzyskany i przekazany właścicielowi.

Zatrzymany mężczyzna był wcześniej karany i posiadał aktywny zakaz prowadzenia pojazdów. Jak tłumaczył „chciał tylko pojechać do dziewczyny”, która zamieszkuje w gminie Tuczno. Teraz odpowie przed sądem za krótkotrwałe użycie pojazdu oraz złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. 37-latkowi grozi kara pozbawienia wolności do 5 lat.

Policja apeluje o rozwagę i zabezpieczanie pojazdów

Policjanci apelują o rozwagę i przypominają, by nigdy nie pozostawiać kluczyków w pojeździe, nawet na chwilę. To często wystarczy, by doszło do kradzieży.

Policja poszukuje sprawców ostrzelania kamienicy w centrum Szczecina
3 zdjęcia
Zuchwała kradzież cennego bursztynu
KRADZIEŻ SAMOCHODU
MIROSŁAWIEC
POLICJA WAŁCZ