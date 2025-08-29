Ukradli 200 zdrapek i myśleli, że będą milionerami! Zamiast fortuny czeka ich więzienie

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
Piotr Domin
Piotr Domin
2025-08-29 9:59

Dwóch mieszkańców województwa świętokrzyskiego wpadło na „genialny” plan – wynieśli ze sklepu w Jarosławcu ponad 200 zdrapek. Myśleli, że zostaną milionerami, a zamiast fortuny trafili prosto w ręce policji. Starszy z nich wyzywał funkcjonariuszy i teraz – oprócz zarzutu kradzieży – odpowie też za znieważenie mundurowych.

Ukradli 200 zdrapek

Autor: Pexels.com
Ukradli zdrapki, a skończyli w kajdankach!

46-letni Piotr S. i 52-letni Robert W. weszli do jednego ze sklepów w Jarosławcu i wynieśli pokaźny pakiet zdrapek. Myśleli, że spryt pozwoli im bezkarnie spełnić marzenia o szybkim bogactwie. Ale los okazał się wyjątkowo przewrotny – żadna z kradzionych zdrapek nie przyniosła im szczęścia. Zamiast wielkich wygranych czekały na nich... policyjne kajdanki.

Dyżurny z Komendy Powiatowej Policji w Sławnie odebrał zgłoszenie o nietypowej kradzieży. Na miejsce ruszyli kryminalni, którzy błyskawicznie ustalili tożsamość złodziei. Już następnego dnia, dzięki wskazówkom świadków, funkcjonariusze zatrzymali podejrzanych na jednej z ulic Jarosławca.

Złodzieje zdrapek w rękach policji, 52-latek wpadł w szał

Podczas zatrzymania 52-latek stracił panowanie nad sobą. Nie tylko wyzywał interweniujących policjantów, ale też stawiał opór. Funkcjonariusze nie mieli wyjścia – mężczyzna został szybko obezwładniony i przewieziony do aresztu razem ze swoim 46-letnim kompanem.

Co grozi amatorom zdrapek?

Śledczy zgromadzili mocny materiał dowodowy. Obaj złodzieje usłyszeli zarzut kradzieży, za co grozi nawet 5 lat więzienia. Dodatkowo starszy z mężczyzn odpowie za znieważenie policjantów. Prokurator zastosował wobec niego dozór policyjny. Na jaw wyszło też, że to nie pierwszy konflikt 52-latka z prawem.

KRADZIEŻ
POLICJA SŁAWNO
ZDRAPKI
ZŁODZIEJE