Sezon wakacyjny nad Bałtykiem oficjalnie się rozpoczął, a pierwsze fale turystów już zalewają nadmorskie kurorty. W 2025 roku - podobnie jak w poprzednich latach - wypoczynek nad polskim morzem kosztuje całkiem sporo. Ceny noclegów, jedzenia czy atrakcji przypominają wielu turystom te z popularnych kierunków w tropikach. Mimo to Bałtyk przyciąga tłumy, a chętnych na wakacje nad polskim wybrzeżem nie brakuje. Dlaczego tak się dzieje?

Wakacje nad Bałtykiem. Polacy chętnie wyjeżdżają nad polskie morze

Choć ceny noclegów, jedzenia i atrakcji nad Bałtykiem rosną z roku na rok, Polacy nie rezygnują z wakacji nad morzem. Mimo konkurencji zagranicznych kierunków wciąż można spotkać tam tłumy turystów. Co stoi za tą popularnością? Okazuje się, że to nie tylko kwestia tradycji czy sentymentu. Dużą rolę dogrywa tu również łatwa dostępność, brak bariery językowej i poczucie bezpieczeństwa. Polskie morze to dla wielu po prostu wygoda i pewność udanego wypoczynku, nawet jeśli trzeba trochę więcej zapłacić.

Ile kosztują wakacje nad polskim morzem?

Nie da się ukryć, że wakacje nad Bałtykiem do najtańszych nie należą. Od lat głośno jest na temat cen nad polskim morzem, które niekiedy potrafią zaskoczyć. Bez wątpienia portfel turysty wypoczywającego w nadmorskich miejscowościach może nieco ucierpieć, poczynając od wynajmu hotelu czy apartamentu, przez koszty atrakcji, po wysokość cen jedzenia. W ostatnim czasie właśnie w tym temacie dość głośno zrobiło się na jednej z grup na Facebooku - "Kołobrzeg — noclegi, atrakcje, jedzenie". To właśnie tam pewien użytkownik zamieścił zdjęcie paragonu, które wywołały nie lada burzę w sekcji komentarzy. Okazuje się, że na piwo i słodki napój turysta zapłacił łącznie 38 zł.

To jest jakiś dramat. Nie dość, że są ogólne pustki 01.07.2025, to ceny jak w Dubaju. Nie dziwię się, że już tu nikt nie chce przyjeżdżać - napisał turysta, cytuje portal Fakt.pl.

Oczywiście taka kwota za dwa napoje jest wysoka, lecz pamiętajmy, że na wysokość rachunku składa się nie tylko zakup produktów, ale także obsługa, miejsce i lokalizacja. Tym samym więc jeśli będziecie nad morzem i nie chcecie wydawać fortuny na jedzenie na mieście, warto na początku zrobić dokładną analizę i sprawdzić ceny w konkretnych restauracjach, by nie być zaskoczonym.