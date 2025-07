Wypił "na miejscu", potem wsiadł w auto i odjechał. Nie uniknie kary

Do zdarzenia doszło przy ul. Poprzecznej. Zgłaszająca kobieta zauważyła, jak mężczyzna siedzący w samochodzie marki renault spożywa alkohol. Następnie kierowca uruchomił silnik i odjechał. Informacja natychmiast trafiła do dyżurnego koszalińskiej komendy.

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego, którzy przyjęli zgłoszenie, natychmiast rozpoczęli działania. Ustalili kierunek, w którym oddalił się podejrzany pojazd, i zatrzymali go do kontroli na ul. Szerokiej.

- Podejrzenia zgłaszającej się potwierdziły – badanie stanu trzeźwości kierującego wykazało obecność alkoholu w wydychanym powietrzu w stężeniu 1,3 promila - informuje nadkom. Monika Kosiec z koszalińskiej policji.

Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do policyjnego aresztu. Po wytrzeźwieniu usłyszy zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, za co grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności, wysoka grzywna oraz zakaz prowadzenia pojazdów.

Jak podkreśla nadkom. Monika Kosiec, policjanci traktują bardzo poważnie każdą informację o podejrzeniu prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu.

– Policjanci podkreślają, że każda informacja o podejrzeniu prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu jest traktowana bardzo poważnie – i jak w tym przypadku, może doprowadzić do skutecznego wyeliminowania zagrożenia z dróg – informuje nadkom. Monika Kosiec.

Masz prawo jazdy? Sprawdź, czy teraz udałoby Ci się zdać egzamin Pytanie 1 z 10 Z jaką maksymalną dopuszczalną prędkością wolno ci jechać w terenie zabudowanym? 40 km/h 50 km/h 60 km/h Następne pytanie