W Krakowie doszło do tragicznego wypadku motocyklowego, w którym zginął 25-letni mężczyzna.

Motocyklista uderzył w betonowy mur oporowy, a tuż przed zdarzeniem miał zdjąć kask.

Co doprowadziło do takiego zachowania i tragicznego finału?

Kraków. 25-letni motocyklista zginął w wypadku

Mundurowi z Krakowa nadal wyjaśniają przyczyny i okoliczności śmiertelnego wypadku na ul. Marii Konopnickiej. Wszystko działo się w niedzielę, 18 stycznia, po godz. 7.30, przy wyjeździe z tunelu w kierunku ronda Matecznego. 25-letni motocyklista uderzył w betonowy mur oporowy, ginąc na miejscu.

- Wykonaliśmy oględziny z udziałem prokuratora, a z uwagi na nasze czynności tunel pozostawał zamknięty dla ruchu do ok. godz. 11 - przekazał w rozmowie z "Super Expressem" mł. asp. Rafał Wawrzuta z zespołu prasowego KMP w Krakowie.

To nie wszystkie wstępne informacje, jakie podali funkcjonariusze, bo jak powiedziała portalowi o2.pl, podinsp. Katarzyna Cisło, rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, 25-latek miał kilkaset metrów przed wypadkiem zdjąć kask.

