26-latek zastrzelony podczas policyjnej interwencji. Prokuratura chce powtórzyć oględziny

Prokuratura Rejonowa w Nowym Targu wyjaśnia okoliczności dramatycznej interwencji policji w Zubrzycy Dolnej, podczas której zginął 26-latek. Agresywne zachowanie tego mężczyzny było powodem przyjazdu mundurowych, a w trakcie interwencji zaatakował on nożem jednego z funkcjonariuszy, raniąc go w tułów. Wówczas inny policjant strzelił do 26-latka.