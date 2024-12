27 okrążeń. Samolot z Katowic do Krakowa ustanowił nieoficjalny rekord

Jędraszewski napisał do wiernych. Chodzi o działania rządu. Mówi o "deprawacji moralnej"

W naszym kraju doszło do ustanowienia nieoficjalnego rekordu świata. Samolot linii Wizz Air lecący z Katowic do Krakowa krążyła nad regionem aż 27 razy. Sytuację można było zauważyć na radarze lotniczym flightradar24.com. Tam też pojawiła się informacja o prawdopodobnym rekordzie. Ostatecznie Airbus A321 po ponad 3 godzinach wrócił do Katowic i tam też wylądował. Powodem krążenia samolotu nad lotniskiem była długo utrzymująca się mgła. Więcej o tym pisaliśmy w artykule: Gęsta mgła sparaliżowała lotniska. Samoloty są przekierowywane

- To nie jest normalne, samochodem z Katowic na lotnisko do Krakowa 1 godz. jazdy. Ktoś postradał zmysły - podsumował jeden z internautów komentując wpis na portalu społecznościowym X.

Unofficial longest holding top list🥇 WZZ401 - 27 laps pic.twitter.com/jAFAXFKs9S— Flightradar24 (@flightradar24) December 29, 2024

