Na ul. Zatorskiej w Polance Wielkiej (powiat oświęcimski) 30-letni obywatel Ukrainy stracił panowanie nad bmw i wjechał w cudzy garaż. Po drodze zdemolował jeszcze ogrodzenie posesji. Na swoim koncie ma też dwa uszkodzone pojazdy zaparkowane w garażu: samochód osobowy marki Peugeot oraz skuter. Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 16 grudnia około godz. 21.00.

Przyczyną utraty przez kierowcę panowania nad samochodem był alkohol. 30-latek miał w organizmie 2,3 promila. Poniżej zdjęcia z miejsca zdarzenia.

Jak przypominają mundurowi, za kierowanie pojazdem mechanicznym pod wpływem alkoholu grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności, co najmniej trzyletni zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi oraz wysoka grzywna. W przypadku gdy badanie stanu trzeźwości wykaże, co najmniej 1,5 promila alkoholu, na poczet przyszłej grzywny policjanci zarekwirują samochód, będący własnością sprawcy przestępstwa.

