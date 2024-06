45-latek zmarł po upadku z dużej wysokości. Nowe informacje przerażają

Myślenice. 45-latek zmarł po upadku z dachu starostwa. Wyjaśniają okoliczności jego śmierci

W zeszłym tygodniu w Myślenicach doszło do tragicznego zdarzenia zakończonego śmiercią 45-letniego mężczyzny. Spadł on z dużej wysokości na ziemię i zmarł w szpitalu, gdzie został przewieziony po upadku. Trwa wyjaśnianie okoliczności tej śmierci. Z ustaleń "Gazety Wyborczej" wynika, że wbrew początkowym pogłoskom mężczyzna nie wypadł z okna starostwa powiatowego, lecz spadł z dachu samorządowego budynku. Nie ma jeszcze wyników sekcji zwłok, lecz po przeprowadzeniu oględzin ciała prokuratura wskazuje, że nie ma przesłanek do stwierdzenia innej przyczyny zgonu niż upadek, takich jak na przykład zasłabnięcie, które mogło doprowadzić do tego, że mężczyzna wypadł z budynku.

Ponadto "GW" podaje, że 45-latek był pracownikiem starostwa powiatowego w Myślenicach. Zajmował się przetargami. Wcześniej pracował w myślenickim magistracie. To właśnie problemy zawodowe mogły być podłożem tragedii. Mężczyzna miał się bowiem skarżyć na pracę. Niedługo po otwarciu urzędu sam wszedł na dach starostwa, a następnie doszło do upadku. Śledczy na tym etapie nie chcą jednak jeszcze przesądzać, czy 45-latek targnął się na swoje życie, czy też padł ofiarą nieszczęśliwego wypadku.

Gdzie szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys bądź masz myśli samobójcze, zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

Strona internetowa pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

