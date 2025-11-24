Afera o fryzurę w krakowskim liceum. Jest ruch kuratorium w sprawie dyrektora Marka Graniczki

Sprawa kontrowersyjnej interwencji dyrektora jednego z krakowskich liceów odbiła się szerokim echem w całej Polsce. Marek Graniczka, dyrektor XLIV LO w Krakowie, miał zmusić ucznia do natychmiastowej zmiany fryzury, a nawet osobiście umówić go na wizytę w zakładzie fryzjerskim. Sprawą błyskawicznie zajęło się kuratorium oświaty. Jak udało nam się dowiedzieć, do Urzędu Miasta Krakowa wpłynął już wniosek o zawieszenie dyrektora w pełnionych obowiązkach. Sam zainteresowany w rozmowie z „Super Expressem” stwierdził, że medialne doniesienia są kłamstwem.

W ubiegłym tygodniu nazwisko Marka Graniczki, dyrektora XLIV Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie było na ustach czytelników i odbiorców największych polskich stacji telewizyjnych i gazet. Światło dzienne ujrzał bowiem szkolny incydent, w roli głównej z włodarzem szkoły, który - według rodziców jednego z uczniów - nakazał ich synowi zmianę fryzury. To nie wszystko, jak relacjonowali w mediach, nakaz dyrektora miał zostać wykonany natychmiastowo i bezdyskusyjnie.

Sam Graniczka miał zaangażować się w jego realizację, umówić ucznia w zakładzie fryzjerskim na wizytę i wysłać go tam podczas zajęć szkolnych. – To co od kilku dni pisze się na mój temat jest kłamstwem. Sprawa ma zupełnie inny kontekst i tło. Będę o tym rozmawiał wyłącznie z moimi przełożonymi – powiedział dyrektor w telefonicznej rozmowie z "Super Expressem".

Jest reakcja kuratorium

Faktycznie Marek Graniczka będzie musiał stawić się na dywaniku swoich przełożonych. Zgodnie z zapowiedziami przedstawicieli Kuratorium Oświaty w Krakowie już wpłynął wniosek do Urzędu Miasta o zawieszenie Marka Graniczki z pełnionej funkcji. Jeśli prezydent zdecyduje się na pozytywne rozpatrzenie pisma i przychylenie się do wniosku pracowników kuratorium, to sprawa trafi do Komisji Dyscyplinarnej. Decyzji możemy się spodziewać jeszcze w tym tygodniu.

