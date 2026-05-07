Angielski rozszerzony matura 2026. Odpowiedzi do zadań maturalnych [ARKUSZE, ODPOWIEDZI]

Angielski rozszerzony matura 2026: Arkusze CKE i odpowiedzi

Gdy tylko Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje oficjalne arkusze maturalne z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym, znajdziesz je bezpośrednio w tym artykule. Oprócz tego przygotujemy dla Ciebie propozycje odpowiedzi do wszystkich zadań, aby pomóc Ci oszacować Twój wynik jeszcze przed otrzymaniem świadectw maturalnych. Odświeżaj tę stronę w dniu egzaminu, by być na bieżąco!

Publikacja kluczy odpowiedzi to doskonały moment, aby sprawdzić, jak poszło Ci z konkretnymi zagadnieniami. Dzięki temu na spokojnie zaplanujesz kolejne kroki w rekrutacji na wymarzone studia, nie czekając w niepewności na oficjalne wyniki od OKE.

Chcesz być na bieżąco ze wszystkimi informacjami o maturze rozszerzonej z angielskiego 2026? Śledź naszą relację: Matura 2026: język angielski rozszerzony NA ŻYWO

Zadania maturalne z angielskiego 2026 na poziomie rozszerzonym. Czego się spodziewać?

Właśnie teraz maturzyści mierzą się z zadaniami z angielskiego na poziomie rozszerzonym. Zadania maturalne z angielskiego w 2026 roku na poziomie rozszerzonym sprawdzają zaawansowane kompetencje językowe (odpowiadające poziomowi B2 oraz elementom C1). Zgodnie z oficjalnymi wymaganiami, arkusz składa się z kilku stałych części:

Rozumienie ze słuchu: zadania wielokrotnego wyboru oraz dobieranie, w których kluczowe jest wyłapywanie głównych myśli, intencji autora i szczegółów w autentycznych nagraniach (np. wywiadach czy audycjach radiowych).

zadania wielokrotnego wyboru oraz dobieranie, w których kluczowe jest wyłapywanie głównych myśli, intencji autora i szczegółów w autentycznych nagraniach (np. wywiadach czy audycjach radiowych). Rozumienie tekstów pisanych: praca z dłuższymi, autentycznymi tekstami z prasy anglojęzycznej, wymagająca logicznego łączenia faktów i domyślania się znaczenia słów z kontekstu.

praca z dłuższymi, autentycznymi tekstami z prasy anglojęzycznej, wymagająca logicznego łączenia faktów i domyślania się znaczenia słów z kontekstu. Znajomość środków językowych (Use of English): zadania otwarte, takie jak transformacje ze słowem kluczem, słowotwórstwo (word building) czy uzupełnianie luk. Wymagają one maksymalnej precyzji gramatycznej, znajomości idiomów i bogatego zasobu słownictwa.

zadania otwarte, takie jak transformacje ze słowem kluczem, słowotwórstwo (word building) czy uzupełnianie luk. Wymagają one maksymalnej precyzji gramatycznej, znajomości idiomów i bogatego zasobu słownictwa. Wypowiedź pisemna: stworzenie dłuższego tekstu (od 200 do 250 słów). W zależności od polecenia może to być rozprawka (for and against lub opinion essay), artykuł publicystyczny lub list formalny.

Maturzyści mają łącznie 150 minut. Kluczowe jest teraz dobre zarządzanie czasem, aby na koniec zostało przynajmniej kilkanaście minut na sprawdzenie wypracowania pod kątem błędów gramatycznych i ortograficznych.

Odpowiedzi do możliwych zadań z arkusza maturalnego 2026

Zadanie 5: Uzupełnianie luk w tekście

Przeczytaj tekst, z którego usunięto pięć zdań. Wpisz w każdą lukę (5.1.–5.5.) literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A–F), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst. Uwaga: jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.

COULD YOU READ A MESSAGE FROM ALIENS?

In late May 2023, three radio astronomy observatories detected a strange signal which was apparently coming from somewhere around Mars. The mysterious transmission seemed to be a message from intelligent life trying to contact Earth. 5.1. ___ Apart from being an artist, she works as a licensed radio operator at the Search for Extra-Terrestrial Intelligence Institute and the Green Bank Observatory in West Virginia, USA.

De Paulis’ message, which is part of a project called A Sign in Space, is a test run of what it might be like for humans to receive – and try to decipher – an extraterrestrial message. 5.2. ___ Isn’t it strange that they’ve never really investigated what receiving and trying to decipher such a message would be like?

In order to turn this idea into reality, de Paulis worked with a group that included – among others – astronomers and anthropologists. They met on a monthly basis, brainstorming ideas on what an alien civilization might send us. 5.3. ___ This measure was taken to prevent the details of the plan from being leaked, thus endangering the whole project. Finally, after much preparation, de Paulis decided to transmit the encoded message. On May 24, 2023, a spacecraft orbiting Mars sent the message to Earth, where it was received by astronomers in northern California, West Virginia and Italy. 5.4. ___ Their theories about what the message might contain are plentiful, with speculation about possible connections to chemistry, DNA structure and numerical systems. Anyone can join the discussion on the project’s dedicated website. So far, the content of the message has been kept strictly confidential. 5.5. ___ She definitely won’t be doing it too soon. Decoding the message must take time because it requires people with different skills to collaborate. "An extraterrestrial message would belong to all humanity, so we should all have the possibillity to contribute to its interpretation," she says.

Brakujące zdania:

A. In the later phase of the project, she narrowed the group down to just three people in order to maintain confidentiality.

In the later phase of the project, she narrowed the group down to just three people in order to maintain confidentiality. B. After all, scientists have been searching for signals from outer space for more than 60 years.

After all, scientists have been searching for signals from outer space for more than 60 years. C. It wasn’t the first time she had managed to send a mysterious signal which was received in outer space.

It wasn’t the first time she had managed to send a mysterious signal which was received in outer space. D. However, the intercepted communication, though sent from space, originated on Earth and was the work of Daniela de Paulis.

However, the intercepted communication, though sent from space, originated on Earth and was the work of Daniela de Paulis. E. Daniela de Paulis has decided that she will only begin to give clues if people are really struggling with deciphering the message.

Daniela de Paulis has decided that she will only begin to give clues if people are really struggling with deciphering the message. F. Since then, researchers and amateur codebreakers alike have been making a great effort to decipher the message de Paulis transmitted.

Prawdopodobne rozwiązanie:

5.1: D - Zdanie to wyjaśnia, że sygnał nie pochodził od obcych, lecz był dziełem Danieli de Paulis, co jest logicznym wprowadzeniem tej postaci do tekstu.

- Zdanie to wyjaśnia, że sygnał nie pochodził od obcych, lecz był dziełem Danieli de Paulis, co jest logicznym wprowadzeniem tej postaci do tekstu. 5.2: B - Zdanie to stanowi kontrast do opisywanego projektu, podkreślając, że choć od lat szukamy sygnałów, to nigdy nie przygotowaliśmy się na ich odbiór i rozszyfrowanie.

- Zdanie to stanowi kontrast do opisywanego projektu, podkreślając, że choć od lat szukamy sygnałów, to nigdy nie przygotowaliśmy się na ich odbiór i rozszyfrowanie. 5.3: A - Zdanie to opisuje konkretne działanie (zmniejszenie grupy), które miało na celu zachowanie poufności projektu, co jest spójne z dalszą częścią akapitu.

- Zdanie to opisuje konkretne działanie (zmniejszenie grupy), które miało na celu zachowanie poufności projektu, co jest spójne z dalszą częścią akapitu. 5.4: F - Zdanie to logicznie opisuje reakcję na otrzymany sygnał – badacze i amatorzy rozpoczęli próby jego rozszyfrowania.

- Zdanie to logicznie opisuje reakcję na otrzymany sygnał – badacze i amatorzy rozpoczęli próby jego rozszyfrowania. 5.5: E - Zdanie to odnosi się do przyszłości i warunku, pod którym de Paulis udzieli wskazówek, co pasuje do kontekstu trwającego procesu dekodowania.

Zadanie 9: Transformacje zdań

Wykorzystując wyrazy podane WIELKIMI LITERAMI, uzupełnij każde zdanie z luką, tak aby zachować sens zdania wyjściowego (9.1.–9.4.). W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie pięć wyrazów, wliczając w to wyraz już podany. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań. Uwaga: nie zmieniaj formy podanych wyrazów.

9.1. I received an urgent call while they were serving the main course.BEINGI received an urgent call while the main course _________________________.

9.2. I’d prefer you to send the presentation to me by 10 p.m.RATHERI’d _________________________ the presentation to me by 10 p.m.

9.3. "You entered the room without my permission," she said to John.ACCUSEDShe _________________________ the room without her permission.

9.4. I can’t find my phone – I’m afraid I didn’t pick it up from the table in the café.MUSTI can’t find my phone – I _________________________ it on the table in the café.

Prawdopodobne rozwiązanie:

9.1: was being served.

was being served. 9.2: rather you sent

rather you sent 9.3: accused John of entering

accused John of entering 9.4: must have left

W galerii poniżej znajdziesz arkusz maturalny z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym - matura 2025

24

Angielski matura 2026: przecieki. Czy arkusze mogą pojawić się przed egzaminem?

Jak co roku, w dniu egzaminu w internecie wrze. Wyszukiwarki rozgrzewają się od hasła "angielski matura 2026 przecieki", a w mediach społecznościowych pojawiają się oferty rzekomych arkuszy. Pamiętajcie – należy do tego podchodzić z ogromną ostrożnością!

Centralna Komisja Egzaminacyjna stosuje bardzo rygorystyczne procedury bezpieczeństwa (m.in. nadajniki GPS w paczkach, ścisły nadzór dyrektorów szkół). Prawdziwe wycieki arkuszy są zjawiskiem ekstremalnie rzadkim i wiążą się z surowymi konsekwencjami prawnymi, łącznie z unieważnieniem egzaminu dla całych szkół lub regionów. Wszelkie internetowe oferty sprzedaży "pewniaków" maturalnych to zazwyczaj oszustwa, których celem jest wyłudzenie pieniędzy (np. poprzez płatne SMS-y) lub zebranie wrażliwych danych osobowych. Zamiast tracić czas i stresować się niesprawdzonymi informacjami, znacznie bezpieczniej jest poczekać na oficjalne arkusze, które CKE opublikuje po zakończeniu egzaminu.