Matura 2026. Tematy z angielskiego rozszerzonego już w sieci? Maturzyści przecierają oczy

Matura 2026 z angielskiego rozszerzonego. Co mogło pojawić się w arkuszu CKE?

W czwartek, 7 maja, maturzyści w całej Polsce zasiedli do egzaminu z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. Punktualnie o godzinie 9:00 uczniowie otrzymali arkusze przygotowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, a na rozwiązanie wszystkich zadań mają 150 minut. Jak co roku, emocje wokół egzaminu są ogromne – szczególnie że w mediach społecznościowych bardzo szybko zaczęły pojawiać się zdjęcia, które mają przedstawiać fragmenty tegorocznego arkusza.

Jednym z najbardziej komentowanych elementów są tematy wypracowań. To właśnie część pisemna na poziomie rozszerzonym od lat budzi najwięcej emocji, bo wymaga nie tylko bardzo dobrej znajomości języka, ale także logicznego argumentowania, poprawnego stylu i szerokiego zasobu słownictwa.

"Temat 1: Rozprawka o podróżowaniu pociągiem"

Według zdjęcia, które krąży w sieci, jednym z tematów na maturze 2026 z angielskiego rozszerzonego mogła być klasyczna rozprawka argumentacyjna. Zadanie miało dotyczyć podróżowania koleją po Europie – tematu bliskiego młodym ludziom, którzy coraz częściej wybierają pociąg jako środek transportu podczas zagranicznych wyjazdów.

Polecenie miało brzmieć:

„Coraz więcej młodych ludzi decyduje się na zwiedzanie Europy koleją. Napisz rozprawkę, w której przedstawisz wady i zalety korzystania z tego środka transportu podczas podróży zagranicznych.”

To temat, który daje spore pole do argumentacji. Maturzyści mogli odwołać się m.in. do ekologii, kosztów podróży, komfortu przemieszczania się czy możliwości poznawania nowych miejsc bez konieczności korzystania z samochodu lub samolotu.

"Temat 2: Artykuł o wydarzeniu sportowym"

Drugi temat, który pojawił się na fotografii udostępnionej w mediach społecznościowych, miał mieć formę artykułu prasowego. W tym zadaniu zdający wcielał się w uczestnika ważnego wydarzenia sportowego, opisując emocje związane z rywalizacją i przekonując, dlaczego warto przeżywać takie chwile na żywo.

Polecenie:

„Udało Ci się kupić bilet na wydarzenie sportowe, na które od dawna chciałeś/chciałaś pójść. Napisz artykuł do gazety, w którym opiszesz przebieg sportowej rywalizacji podczas tego wydarzenia i uzasadnisz, dlaczego lepiej uczestniczyć w takich wydarzeniach osobiście niż oglądać ich transmisje w mediach.”

To temat, który wymaga nie tylko opisania samego wydarzenia, ale także przedstawienia emocji, atmosfery stadionu czy hali sportowej oraz umiejętnego porównania doświadczenia „na żywo” z oglądaniem relacji w telewizji lub internecie.

Czy to prawdziwe tematy matury 2026 z angielskiego rozszerzonego?

Na tym etapie trzeba jednak zachować ostrożność. Autentyczność fotografii krążącej w sieci nie została oficjalnie potwierdzona. Co roku podczas matur pojawiają się podobne „przecieki”, które niejednokrotnie okazują się fałszywe, nieaktualne albo pochodzą z wcześniejszych egzaminów.

Dlatego maturzyści i rodzice powinni podchodzić do takich informacji z dystansem. Oficjalny arkusz CKE z matury 2026 z języka angielskiego rozszerzonego zostanie opublikowany dopiero po zakończeniu egzaminu – około godziny 14:00. Wtedy wszystko stanie się jasne.

Matura 2026 angielski rozszerzony – arkusz CKE i odpowiedzi

Po publikacji oficjalnych materiałów przez Centralną Komisję Egzaminacyjną maturzyści będą mogli sprawdzić arkusz CKE z angielskiego rozszerzonego 2026, a także porównać swoje odpowiedzi z sugerowanymi rozwiązaniami. Warto jednak pamiętać, że pierwsze odpowiedzi publikowane w internecie to zazwyczaj propozycje ekspertów i nauczycieli – na oficjalny klucz odpowiedzi trzeba jeszcze poczekać.

Jedno jest pewne – jeśli tematy, które obiegły internet, okażą się prawdziwe, tegoroczna matura z angielskiego rozszerzonego wymagała od uczniów nie tylko świetnej znajomości języka, ale też kreatywności, argumentacji i swobodnego poruszania się po bardzo życiowych tematach.