Zamknięcie Bazyliki Mariackiej w Krakowie do odwołania.

Przeniesienie Mszy św. pod przewodnictwem kardynała Grzegorza Rysia do Kolegiaty św. Anny.

Ponowne zamknięcie przez policję Rynku Głównego i przyległych ulic.

Działania służb jako następstwo sobotniego ataku, w którym zginęło 6 osób.

Zamknięcie Bazyliki Mariackiej i zmiana planów kard. Rysia

W niedzielny poranek parafia mariacka przekazała informację, której wielu się spodziewało.

W związku z dalszymi działaniami służb Bazylika Mariacka pozostaje zamknięta do odwołania – czytamy w krótkim komunikacie.

To oznacza, że jeden z najważniejszych symboli Krakowa jest na razie niedostępny dla wiernych i turystów.

Decyzja ta wpłynęła na plany zaplanowanej na godz. 16:00 Mszy świętej. Miała się ona odbyć w intencji ofiar sobotniej tragedii, a przewodniczyć jej miał metropolita krakowski, kardynał Grzegorz Ryś. Krakowska kuria poinformowała o zmianie lokalizacji. Msza pod przewodnictwem kardynała Grzegorza Rysia odbędzie się w Uniwersyteckiej Kolegiacie św. Anny przy ul. św. Anny 11 w Krakowie.

Wcześniej kardynał Ryś wystosował apel do mieszkańców, w którym zapewnił o modlitwie za zabitych, rannych i ich bliskich.

Bądźmy w tym trudnym momencie razem. Połączmy się we wspólnej modlitwie i wzajemnym wsparciu – zaapelował kardynał metropolita krakowski.

Działania policji w centrum Krakowa

Zamknięcie bazyliki to tylko część działań, jakie służby prowadzą w niedzielę w ścisłym centrum Krakowa. Tuż przed godziną 10:00 małopolska policja poinformowała o ponownym wyłączeniu z ruchu całego Rynku Głównego oraz fragmentu Drogi Królewskiej. To miejsca bezpośrednio związane z sobotnim atakiem.

Funkcjonariusze wyjaśniają, że muszą przeprowadzić kolejne oględziny, aby zabezpieczyć wszystkie możliwe ślady. Policja ponownie zamknęła Rynek Główny oraz trasę ucieczki sprawcy, aby przeprowadzić dodatkowe czynności śledcze. Lista zamkniętych ulic jest długa i obejmuje:

Rynek Główny wraz z przyległościami,

ul. Grodzką,

skrzyżowanie z placem Wszystkich Świętych,

ul. Stradomską,

skrzyżowanie z ul. św. Gertrudy,

skrzyżowanie ulic Dietla i Stradomskiej.

Policja apeluje o wyrozumiałość i stosowanie się do poleceń. Utrudnienia w tych rejonach miasta mogą potrwać kilka godzin.

Sobotni atak na Rynku Głównym

Wszystkie te nadzwyczajne środki są konsekwencją tragedii, która rozegrała się w sobotę na Rynku Głównym. To właśnie tam 24-letni mężczyzna zaatakował przypadkowych ludzi. Jego motywy wciąż nie są znane, a śledztwo jest na bardzo wczesnym etapie. Bilans ataku jest tragiczny.

Sobotni atak w Krakowie, w którym 24-letni mężczyzna zabił sześć osób i ranił szesnaście, wstrząsnął całym krajem. Poszkodowani trafili do krakowskich szpitali, a miasto pogrążyło się w żałobie. Działania służb, w tym niedzielne zamknięcie części centrum, mają na celu jak najdokładniejsze zrekonstruowanie przebiegu zdarzeń i zebranie materiału dowodowego, który pozwoli wyjaśnić wszystkie okoliczności tej zbrodni.