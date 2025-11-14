Do Rady Miasta Krakowa wpłynęła petycja w sprawie zmiany przepisów porządkowych w pojazdach komunikacji miejskiej. Celem jest wprowadzenie zakazu głośnego odtwarzania multimediów z telefonów i innych urządzeń.

Nowy, bardziej precyzyjny przepis miałby zastąpić dotychczasowy, przestarzały zakaz „korzystania z radioodbiorników”.

Propozycja zmian została pozytywnie zaopiniowana przez Prezydenta Miasta Krakowa oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznała petycję za zasługującą na uwzględnienie i zarekomendowała jej pozytywne rozpatrzenie przez Radę Miasta.

Problem uciążliwych pasażerów, którzy swoim zachowaniem zakłócają spokój i komfort podróży innych, narasta od lat. Choć obecne przepisy porządkowe w krakowskiej komunikacji miejskiej zawierają zapis o zakazie „korzystania z radioodbiorników”, w dobie smartfonów i bezprzewodowych głośników jest on martwy. Dlatego do Rady Miasta Krakowa wpłynęła petycja z propozycją radykalnej zmiany. Jak czytamy w oficjalnych dokumentach, nowy przepis ma wprowadzić jednoznaczny zakaz „użytkowania telefonu komórkowego oraz innych urządzeń elektronicznych z wykorzystaniem zestawu głośnomówiącego lub głośnika multimedialnego w szczególności odtwarzania multimediów dźwiękowych”.

W praktyce oznacza to, że pasażerowie nie będą mogli prowadzić głośnych rozmów telefonicznych, słuchać muzyki ani oglądać filmów bez użycia słuchawek. Jak wskazano w stanowisku Prezydenta Miasta Krakowa, choć obecne przepisy, w świetle wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, można by interpretować szeroko i stosować również do telefonów, to ich precyzyjne sformułowanie jest kluczowe dla skutecznego egzekwowania. Nowelizacja ma wyeliminować wszelkie wątpliwości i dać kierowcom oraz kontrolerom biletów jasne narzędzie do interwencji.

Prezydent Miasta Krakowa w swoim oficjalnym stanowisku pozytywnie zaopiniował postulat, uznając go za zasadny. Podkreślono, że zmiana może zostać wprowadzona przy okazji najbliższej nowelizacji przepisów porządkowych.

Swoje poparcie wyraziło również Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie. Jak wynika z dokumentów, MPK Kraków „pozytywnie opiniuje wprowadzenie zmian postulowanych w przedłożonej petycji”. Oznacza to, że sam przewoźnik widzi potrzebę wprowadzenia bardziej restrykcyjnych i jednoznacznych zasad, które poprawią komfort podróży wszystkich pasażerów.

Ostatecznie petycja trafiła do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Krakowa, która po analizie materiałów również uznała ją za „zasługującą na uwzględnienie”. Komisja zarekomendowała Radzie Miasta przyjęcie zmian, uznając petycję "za zasługującą na uwzględnienie".

