Do zdarzenia doszło w Krzyworzece na lokalnej drodze prowadzącej w kierunku Czasława. Świadkowie relacjonują, że kierowca bmw pokonując lewy łuk, nagle stracił panowanie nad pojazdem. Auto zjechało z drogi, uderzyło w betonowy przepust i przewróciło się na dach. Na miejsce natychmiast wezwano policję.

Kierowca bmw z promilami w areszcie. Co mu grozi?

Policjanci, którzy przybyli na miejsce zdarzenia, szybko ustalili, że przyczyną utraty kontroli nad pojazdem był stan nietrzeźwości kierującego. Badanie alkomatem wykazało u 55-latka ponad 2,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu, a jego samochód zabezpieczono na parkingu strzeżonym. Na szczęście, pomimo groźnego wyglądu zdarzenia, nikt nie odniósł poważnych obrażeń.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, za jazdę w stanie nietrzeźwości grożą poważne konsekwencje. Kierowca musi liczyć się z karą pozbawienia wolności do 3 lat, zakazem prowadzenia pojazdów na minimum 3 lata, wysoką grzywną oraz konfiskatą samochodu.

Apel policji: Pijani kierowcy to śmiertelne zagrożenie

Policja po raz kolejny apeluje do kierowców o rozwagę i przestrzeganie przepisów. - Prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu to skrajna nieodpowiedzialność, która może kosztować życie – podkreślają funkcjonariusze. Apelują również do świadków takich sytuacji, by reagowali i nie pozwalali pijanym kierowcom wsiadać za kierownicę. - Bezpieczeństwo na drogach zależy od nas wszystkich – dodają.

Nietrzeźwi kierowcy stanowią ogromne zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Alkohol zaburza koordynację, wydłuża czas reakcji i obniża zdolność oceny sytuacji, co w konsekwencji prowadzi do tragicznych wypadków.

