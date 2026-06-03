Boże Ciało 2026 w Krakowie. Harmonogram procesji i lista zamkniętych ulic

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-06-03 10:34

Boże Ciało 2026 w Krakowie będzie ważnym dniem nie tylko dla wiernych, ale także dla osób, które planują udać się do pracy lub będą chciały wyjechać z miasta. Okazuje się, że w niektórych miejscach będzie to dość mocno utrudnione ze względu na procesje. Które ulice będą zamknięte oraz w jakich godzinach napotkamy utrudnienia w ruchu?

Boże Ciało w Krakowie 2026

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Autor: Juli Scalzi/ Shutterstock

Boże Ciało 2026 w Krakowie: które ulice będą zamknięte?

W czwartek, 4 czerwca 2026 r., w Krakowie odbędą się główne uroczystości Bożego Ciała, które – jak co roku – spowodują czasowe wyłączenia z ruchu wielu ulic, szczególnie w centrum oraz w dzielnicach, gdzie przechodzą procesje parafialne.

Największe utrudnienia wystąpią w godzinach około 9:30–14:00, kiedy odbywać się będą zarówno procesje centralne, jak i parafialne w różnych częściach miasta. Ruch będzie wstrzymywany na czas przejścia wiernych.

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Procesje Bożego Ciała 4 czerwca 2026 r. Kraków. Tu będą procesje [LISTA ULIC]

Boże Ciało 2026 w Krakowie oznacza rozproszone, ale liczne utrudnienia w ruchu drogowym, a największe problemy kierowcy napotkają w miejscach, w których odbędą sie procesje:

  • Parafia Bożego Ciała na Kazimierzu organizuje 4 czerwca w godz. 17:00–19:00 procesję trasą: ul. Św. Wawrzyńca – Plac Wolnica – Bonifraterska – Trynitarska – Gazowa – powrót do bazyliki Bożego Ciała. Przewidywana liczba uczestników to około 2000 osób.
  • Parafia Matki Bożej Pocieszenia w Nowej Hucie przejdzie 4 czerwca w godz. 10:15–11:45 ulicami Bulwarową, Wojciechowskiego, Mościckiego i Aleją Róż. W procesji weźmie udział około 2000 wiernych.
  • Parafia św. Karola Boromeusza organizuje 4 czerwca w godz. 12:00–13:00 lokalną procesję osiedlową trasą: Zdrowa – Bobrzecka – Siemaszki – powrót ul. Zdrową.
  • Parafia Niepokalanego Serca NMP przy ul. Półłanki rozpocznie procesję 4 czerwca o godz. 11:00. Trasa prowadzi ulicami Półłanki, Szparagową i Rybitwy, a zakończenie zaplanowano przy Domu Kultury przy ul. Rybitwy 61. Udział weźmie około 500 osób.
  • Parafia św. Bartłomieja Apostoła w Mogile organizuje 4 czerwca w godz. 10:00–13:00 dużą procesję z Bazyliki Cystersów ulicami Klasztorną, Sieroszewskiego, Żeromskiego, al. Jana Pawła II i Klasztorną do Bazyliki Ojców Cystersów. Przewidywana liczba uczestników wynosi około 5000 osób.
  • Parafia Matki Bożej Fatimskiej w Płaszowie przejdzie 4 czerwca w godz. 11:50–13:30 z ul. Mały Płaszów 11 do kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ul. Saskiej przez ulice Lipską i Myśliwską. W wydarzeniu uczestniczyć będzie około 1500 osób.
  • Parafia św. Maksymiliana Kolbego w Opatkowicach organizuje 4 czerwca w godz. 11:00–12:00 procesję ulicami ks. F. Maja, Miejscową, Dębskiego, Taklińskiego, Kłuszyńską i ponownie ks. F. Maja do kościoła. Udział zapowiedziało około 400 wiernych.
  • Parafia Pana Jezusa Dobrego Pasterza organizuje 4 czerwca w godz. 16:55–18:30 procesję od kościoła św. Jana Chrzciciela do ul. Dobrego Pasterza 10, przy skrzyżowaniu ulic Dobrego Pasterza i Dominikanów. Spodziewanych jest około 3000 uczestników.
  • Parafia Matki Bożej Ostrobramskiej przejdzie 4 czerwca w godz. 10:30–12:00 trasą: Meissnera – Ugorek – Ułanów – Łąkowa – Meissnera. W procesji weźmie udział około 2000 osób.
  • Parafia św. Jacka na Azorach organizuje 4 czerwca w godz. 16:30–18:00 procesję ul. Radzikowskiego w kierunku ronda Ofiar Katynia i z powrotem. Przewidywana liczba uczestników wynosi około 350 osób.
  • Parafia Najświętszej Rodziny w Bieżanowie organizuje 4 czerwca w godz. 11:45–14:00 procesję wokół ulic Ćwiklińskiej, Heleny i Barbary, z powrotem ul. Ćwiklińską do skrzyżowania ul. Telimeny i Aleksandry oraz do kościoła. Uczestniczyć będzie około 2000 wiernych.
  • Parafia Chrystusa Odkupiciela Człowieka organizuje 4 czerwca w godz. 12:15–14:00 procesję ulicami Stelmachów, Pełczyńskiego, Kaczmarczyka i Kiwerskiego.
  • Procesja w Tyńcu odbędzie się 4 czerwca w godz. 10:00–11:30. Trasa prowadzi ul. Benedyktyńską do centrum osiedla, na skrzyżowanie ulic Bolesława Śmiałego, Bogucianki i Benedyktyńskiej, a następnie z powrotem. Weźmie w niej udział około 200 osób, a zabezpieczenie zapewni OSP Tyniec.
  • Parafia NMP z Lourdes organizuje 4 czerwca w godz. 13:00–15:00 procesję trasą: Misjonarska – Lea – Galla – Staffa – Smoluchowskiego – Lea.
  • Parafia św. Maksymiliana Kolbego na os. Tysiąclecia organizuje 4 czerwca w godz. 12:00–14:00 dużą procesję osiedlową ulicami Nagłowicką, Wawelską, Srebrnych Orłów, Wiślicką, Cedyńską i Miśnieńską. Przewidywana liczba uczestników wynosi około 7000 osób.
  • Parafia NSPJ w Łagiewnikach przejdzie 4 czerwca w godz. 17:45–19:00 trasą: Millana – Faustyny – Sanktuarium Bożego Miłosierdzia przy ul. św. Faustyny 3. W procesji uczestniczyć będzie około 2500 wiernych.
  • Parafia św. Brata Alberta organizuje 4 czerwca w godz. 10:10–11:40 procesję ulicami Hynka, Uniwersału Połanieckiego i Braci Schindlerów, a następnie powrót do kościoła ul. Hynka. Spodziewanych jest około 2000 uczestników.
  • Parafia Miłosierdzia Bożego w Prokocimiu organizuje 4 czerwca w godz. 11:45–13:30 procesję przez ul. Jana Kurczaba i osiedlowe ciągi piesze do ul. Teligi. W godz. 11:45–13:00 możliwe będzie krótkotrwałe wstrzymywanie ruchu na ul. Jana Kurczaba. W wydarzeniu weźmie udział około 1000 osób.
  • Parafia Najświętszego Salwatora organizuje 4 czerwca w godz. 17:15–19:30 procesję ulicami Kościuszki, św. Bronisławy, Gontyna i ponownie Kościuszki. Uczestniczyć będzie około 900 wiernych.
  • Parafia Matki Bożej Częstochowskiej w Olszanicy przejdzie 4 czerwca w godz. 11:00–12:30 trasą: Korzeniaka – Majówny – Olszanicka – Korzeniaka. Liczba uczestników szacowana jest na 300–400 osób.
  • Parafia św. Marii Magdaleny organizuje 4 czerwca w godz. 10:15–11:30 procesję ulicami Niebieską, Sztaudyngera i Osterwy.
  • Parafia św. Stanisława Kostki w Dębnikach przejdzie 4 czerwca w godz. 16:45–19:00 ulicami Pułaskiego, Konfederacką, Dębową, Szwedzką i Zagrody, a następnie wróci ul. Pułaskiego do kościoła.
  • Parafia Zmartwychwstania Pańskiego organizuje 4 czerwca w godz. 16:30–18:30 procesję ulicami Szkolną, Poprzeczną, Mochnackiego, Pańską, Skowronią i ponownie Poprzeczną do kościoła. Przewidywana liczba uczestników wynosi około 1000 osób.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa zaleca, aby unikać przejazdu przez centrum w godzinach 9:00–14:00 oraz śledzić bieżące komunikaty o zmianach organizacji ruchu w dniu uroczystości.

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Kartki z życzeniami na Boże Ciało

Kartka z życzeniami na Boże Ciało
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BOŻE CIAŁO
BOŻE CIAŁO CZY BĘDZIE PROCESJA