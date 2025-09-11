Bus uderzył w bariery na autostradzie A4. Nie żyje jedna osoba

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2025-09-11 8:15

Rano w czwartek, 11 września na autostradzie A4 w okolicach MOP Morawica doszło do tragicznego wypadku. Portal 112malopolska.pl podaje, że bus z niewyjaśnionych przyczyn uderzył w bariery energochłonne. Mimo natychmiastowej akcji ratunkowej, życia kierowcy nie udało się uratować. Apelujemy o ostrożność i rozwagę na drodze!

Śmigłowiec LPR

i

Autor: Grzegorz Kluczyński / Super Express
  • 11 września 2025 roku około godziny 6:35 na autostradzie A4 w pobliżu MOP Morawica doszło do tragicznego wypadku. Bus uderzył w bariery energochłonne.
  • Pomimo reanimacji, poszkodowany mężczyzna zmarł na miejscu.
  • Na miejscu trwają czynności służb, a kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Służby apelują o ostrożność ze względu na trudne warunki drogowe spowodowane opadami deszczu.

Śmiertelny wypadek na A4 – bus uderzył w bariery energochłonne

Do tragicznego wypadku doszło dziś, 11 września 2025 roku, około godziny 6:35 na autostradzie A4, w pobliżu MOP Morawica (w odległości około 500 metrów od MOP).

Jak informuje portal 112malopolska.pl, bus z nieznanych przyczyn uderzył w bariery energochłonne. Na miejsce zdarzenia natychmiast skierowano służby ratunkowe, w tym zespół Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, a także oficera operacyjnego miasta. Podjęto reanimację poszkodowanego mężczyzny, jednak pomimo wysiłków ratowników, lekarz stwierdził zgon poszkodowanego.

W związku z wypadkiem, na miejscu trwają czynności służb. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami.

Polecany artykuł:

Tragiczne odkrycie w Krakowie. Ciało mężczyzny wyłowione z Wisły w pobliżu klas…

Apel o ostrożność

Opady deszczu sprawiły, że warunki drogowe w Małopolsce znacznie się pogorszyły. Służby apelują do kierowców o ostrożność, przestrzeganie przepisów ruchu drogowego i dostosowanie prędkości do panujących warunków. Mokra nawierzchnia znacząco wydłuża drogę hamowania, a ograniczona widoczność zwiększa ryzyko niebezpiecznych zdarzeń. 

- Prosimy o dostosowanie prędkości do warunków pogodowych, utrzymywanie bezpiecznego odstępu od innych pojazdów oraz unikanie gwałtownych manewrów. Dbajmy o bezpieczeństwo swoje i innych uczestników ruchu. Ostrożna jazda może uratować życie. - apelują przedstawiciele służb mundurowych.

Super Express Google News
Rosjanie ćwiczą ataki na Polskę
Sonda
Czujesz się bezpieczny na polskich drogach?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WYPADEK ŚMIERTELNY
BUS WYPADEK
ŚMIGŁOWIEC LPR