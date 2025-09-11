11 września 2025 roku około godziny 6:35 na autostradzie A4 w pobliżu MOP Morawica doszło do tragicznego wypadku. Bus uderzył w bariery energochłonne.

Pomimo reanimacji, poszkodowany mężczyzna zmarł na miejscu.

Na miejscu trwają czynności służb, a kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Służby apelują o ostrożność ze względu na trudne warunki drogowe spowodowane opadami deszczu.

Do tragicznego wypadku doszło dziś, 11 września 2025 roku, około godziny 6:35 na autostradzie A4, w pobliżu MOP Morawica (w odległości około 500 metrów od MOP).

Jak informuje portal 112malopolska.pl, bus z nieznanych przyczyn uderzył w bariery energochłonne. Na miejsce zdarzenia natychmiast skierowano służby ratunkowe, w tym zespół Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, a także oficera operacyjnego miasta. Podjęto reanimację poszkodowanego mężczyzny, jednak pomimo wysiłków ratowników, lekarz stwierdził zgon poszkodowanego.

W związku z wypadkiem, na miejscu trwają czynności służb. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami.

Apel o ostrożność

Opady deszczu sprawiły, że warunki drogowe w Małopolsce znacznie się pogorszyły. Służby apelują do kierowców o ostrożność, przestrzeganie przepisów ruchu drogowego i dostosowanie prędkości do panujących warunków. Mokra nawierzchnia znacząco wydłuża drogę hamowania, a ograniczona widoczność zwiększa ryzyko niebezpiecznych zdarzeń.

- Prosimy o dostosowanie prędkości do warunków pogodowych, utrzymywanie bezpiecznego odstępu od innych pojazdów oraz unikanie gwałtownych manewrów. Dbajmy o bezpieczeństwo swoje i innych uczestników ruchu. Ostrożna jazda może uratować życie. - apelują przedstawiciele służb mundurowych.

