i Autor: Grzegorz Mroczka/CC BY-SA 3.0/wikipedia Śmigłowiec Sokół należący do Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Tatry

Sokół TOPR przechodzi przegląd. Zastępuje go maszyna wojskowa

at | PAP 8:16 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Sokół należący do Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego przechodzi przegląd techniczny i z tego powodu obecnie nie może brać udziału w akcjach. W zastępstwie do Zakopanego przyleciała bliźniacza maszyna z 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu. Własnym Sokołem TOPR dysponuje od lat 90. ubiegłego wieku. Był to prezent od Lecha Wałęsy.