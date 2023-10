Prace serwisowe w nowym tunelu na Zakopiance. Tunel będzie całkowicie zamknięty

Ważne informacje dla kierowców! W najbliższych dniach w tunelu pod Luboniem Małym na Zakopiance będą prowadzone prace serwisowe skutkujące czasowym, całkowitym zamknięciem tunelu. GDDKiA informuje, że pierwsze prace rozpoczną się w nocy z poniedziałku na wtorek (23/24 października) w nitce tunelu w kierunku Krakowa. Od 22 do 6 rano ruch będzie prowadzony tylko jednym pasem, obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 70 km/h. Taka sama organizacja ruchu będzie w nocy ze środy na czwartek (25/26 października) na jezdni w kierunku Rabki.

Kulminacja prac nastąpi w nocy z wtorku na środę (24/25 października), między 22 a 6 rano. Wówczas tunel zostanie całkowicie zamknięty. Kierowcy będą w tym czasie kierowani na objazdy drogą wojewódzką nr 968 (węzeł Lubień – Mszana Dolna) i drogą krajową nr 28 (Mszana Dolna – węzeł Skomielna Biała).

Tunel pod Luboniem Małym został otwarty niecały rok temu. Budowa trwała ponad 5 lat

Tunel na Zakopiance pod Luboniem Małym został otwarty 12 listopada 2022 r. Jego budowa trwała ponad 5 i pół roku, a koszt inwestycji to około miliard złotych. Dwukomorowy tunel ma ponad 2 km długości. Oddanie tunelu do użytku pozwoliło na skrócenie czasu dojazdu z Krakowa do Zakopanego o kilkanaście minut oraz rozładowanie komunikacyjnych korków przy dojeździe do zimowej stolicy Polski.

