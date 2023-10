Pastorał zamienił na miotłę i ruszył do roboty! Biskup pracuje w pocie czoła, zamiata liście na ulicy

Kraków. Pościg za pijanym kierowcą hulajnogi. Wyczuli od niego alkohol

Podczas patrolowania ul. Barskiej w Krakowie strażnicy miejscy zauważyli czterech mężczyzn, jadących parami na hulajnogach w stronę Ronda Grunwaldzkiego. Patrol wezwał mężczyzn do zatrzymania się, a wtedy dwóch z nich przyspieszyło i odjechało, natomiast poruszający się drugą hulajnogą zaczęli uciekać. Po bezpośrednim pościgu kierujący hulajnogą przewrócił się i został ujęty. Po doprowadzeniu go do radiowozu strażnicy wyczuli z jego ust charakterystyczną woń alkoholu.

Miał 1,5 promila w organizmie. Dostał dwa mandaty

Kierujący został wylegitymowany, a następnie wezwano na miejsce policję. Przeprowadzone badanie na obecność alkoholu dało wynik 1,5 promila, a w związku z tym na kierującego w stanie nietrzeźwości policjanci nałożyli mandat karny w wysokości 2500 zł. Za niedozwoloną jazdę hulajnogą w dwie osoby, strażnicy nałożyli kolejny mandat na kwotę 300 zł. Łącznie kierujący hulajnogą zapłaci więc prawie 3000 złotych.

