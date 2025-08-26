Chaos na kolei. Awaria w Małopolsce opóźnia pociągi. Pasażerowie muszą liczyć się z utrudnieniami

Sebastian Chrostowski
2025-08-26 8:47

Na stacji w Miechowie (woj. małopolskie) doszło do awarii urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Dla pasażerów oznacza to opóźnienia pociągów we wtorek (26 sierpnia), na trasie od Krakowa w kierunku północnym.

Autor: Shutterstock
Awaria na kolei w Miechowie. Pasażerowie muszą liczyć się z opóźnieniami pociągów

O awarii poinformował RMF FM. - W związku z awarią jednego z systemów na stacji w Miechowie wprowadzono zastępcze procedury sterowania ruchem pociągów - przekazał Piotr Hamarnik z PKP PLK, cytowany przez RMF FM. Na miejscu pracują technicy, którzy pracują nad usunięciem usterki.

Hamarnik dodał, że wiąże się to z możliwymi opóźnieniami w odjazdach i przyjazdach na stacji i linii kolejowej nr 8 (na odcinku Kraków Główny - Miechów – Tunel). Według przedstawiciela PKP PLK, zmiany w organizacji ruchu pociągów potrwają przez wtorkowy poranek, 26 sierpnia.

Zapowiadane zmiany dotyczą pociągów na trasie od Krakowa w kierunku północnym. Skład Intercity "Ustronie" Kołobrzeg – Kraków we wtorek (26 sierpnia) rano miał ok. trzech godzin opóźnienia. Warto śledzić komunikaty PKP PLK oraz przewoźników, aby być na bieżąco z aktualną sytuacją i ewentualnymi zmianami w rozkładzie jazdy.

Źródło: RMF FM

