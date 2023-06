Ciało znalezione w Tatrach! Czy to zaginiony młody mężczyzna?

Koszmar na wjeździe do Zakopanego! "Tak będzie do końca września"

Ciało mężczyzny w masywie Świnicy w Tatrach. Czy to zaginiony, którego szuka TOPR?

Policja w Zakopanem wyjaśnia, kim jest mężczyzna, którego ciało odnaleziono w masywie Świnicy w Tatrach w czwartek, 8 czerwca, w Boże Ciało - informuje PAP. Na zwłoki natrafiono w godzinach wieczornych. Być może należą one do ok. 30-letniego mężczyzny, który również w czwartek wyszedł w góry i do tej pory nie wrócił - na jego poszukiwania wyruszyli pracownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Czy denat i zaginiony to ta sama osoba stanie się jasne w czasie śledztwa, jakie wszczęła w tej sprawie Komenda Powiatowa Policji w Zakopanem, który wyjaśnia szczegółowe przyczyny i okoliczności śmierci mężczyzny i ustala jego tożsamość.

