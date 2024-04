Citroen wjechał w przystanek, a później uderzył w latarnię. Nie żyje 71-latek

Matura 2024. Co, jeśli nie zdam matury? Matura poprawkowa

Wypadek śmiertelny w Krakowie. Nie żyje kierowca citroena, który wjechał w przystanek

Rano we wtorek, 23 kwietnia w Krakowie zginął 71-letni kierowca citroena. PAP podaje, że do wypadku śmiertelnego doszło na skrzyżowaniu ul. Kapelanka z Monte Cassino. Z niewyjaśnionych przyczyn mężczyzna stracił panowanie nad pojazdem i uderzył we wiatę przystanku, a następnie w latarnię. W zdarzeniu uczestniczyła tylko jedna osoba - kierowca citroena.

71-latek był reanimowanym, lecz ratownikom nie udało się uratować jego życia. Wyjaśnianiem okoliczności wypadku zajmuje się policja.

