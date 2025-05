Matura 2025 matematyka 6.05.2025: Arkusze CKE. Pewniaki, przecieki matura 2025

Uczniowie zmierzą się z arkuszem CKE już 6 maja 2025 r. Wielu maturzystów przyznaje, że matematyka to właśnie egzamin, które boją się najbardziej. Dlatego warto z wyprzedzeniem sprawdzić, co będzie na maturze 2024 z matematyki, by odpowiednio się do niej przygotować. Są pewne typy zadań, które powtarzają się w każdym arkuszu CKE - to tzw. pewniaki z matematyki. Co więc trzeba powtórzyć? Na pewno wśród pewniaków znajdują się zadania z następujących działów:

równania i nierówności

potęgi

logarytmy

wielomiany

funkcje, odczytywanie wykresów

dowody

Uczniowie zmierzą się z zadaniami zamkniętymi i otwartymi. Będą zaznaczać poprawne odpowiedzi, ale również wykonają proste i nieco bardziej skomplikowane obliczenia. Na pewno nie będzie zadań z bryłami obrotowymi.

Co będzie na maturze z matematyki 2025?

W egzaminie w formule 2023 uczniowie będą mieli do rozwiązania od 27 do 39 zadań otwartych i zamkniętych:

od 7 do 14 zadań otwartych,

od 20 do 25 zadań zamkniętych.

Za rozwiązanie zadań z matematyki na poziomie podstawowym (formuła 2023) maturzysta może uzyskać maksymalnie 50 punktów, w tym 25 pkt za zadania zamknięte i 25 pkt za zadania otwarte.

Na stronie CKE można pobrać tablice matematyczne, które obowiązują na egzaminie od 2023 roku: WZORY MATEMATYCZNE NA MATURĘ Z MATEMATYKI 2025.

ZOBACZ ARKUSZE CKE - MATURA Z MATEMATYKI 2024 formuła 2023 i 2015:

