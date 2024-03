Co przynosi szczęście na maturze? To trzeba zrobić dzień przed egzaminem! Oto najważniejsze przesądy maturalne

Robert Wójtowicz zaginął 30 lat temu. Śledczy stwierdzili, że został zabity! Ostatni trop prowadzi do księży

Ołówek szczęścia

Ten popularny zwyczaj polega na używaniu podczas matury tego samego ołówka, który przyniósł szczęście w przeszłości. Uczniowie często wierzą, że dany ołówek jest naładowany pozytywną energią z poprzednich udanych sprawdzianów lub testów. Przywiązanie do tego konkretnego przedmiotu może być tak silne, że zdający mogą czuć się znacznie bardziej pewni siebie i skoncentrowani podczas pisania egzaminu. Ołówek powinien być przechowywany w bezpiecznym miejscu, żeby nie zgubił się i nie uszkodził przed maturą. Istnieje również przesąd, według którego należy dokładnie naostrzyć wszystkie swoje ołówki przed rozpoczęciem egzaminu, żeby uniknąć konieczności robienia tego podczas pisania. Używanie temperówki w trakcie pisania matury może przynosić pecha.

Szczęśliwe ubranie

Szczęśliwy strój to przesąd, który zakłada, że noszenie tego samego ubrania, które przyniosło szczęście w przeszłości, może wpłynąć na powodzenie podczas matury. Może to być szczęśliwa koszula, marynarka, krawat czy para skarpetek. Wierzenie w moc szczęśliwego ubioru może pomóc w zmniejszeniu stresu i zwiększeniu pewności siebie w dniu egzaminu. Ważne jest, żeby strój był elegancki i schludny i zgodny z obowiązującym w szkole dress code'em egzaminacyjnym.

Prawa noga

Przesąd o przekraczaniu progu prawą nogą wywodzi się z dawnych wierzeń, w których prawa strona związana jest z pozytywnymi energiami, podczas gdy lewa może przynieść pecha. Przed wejściem do sali egzaminacyjnej niektórzy uczniowie świadomie przekraczają próg prawą nogą, mając nadzieję, że taki rytuał przyniesie im szczęście i pomyślność podczas pisania matury. Najbardziej przesądni wierzą, że w dniu matury należy koniecznie wstać z łóżka prawą nogą.

Długie włosy

Istnieje przesąd mówiący, że nie powinno się ścinać włosów tuż przed ważnymi egzaminami, w tym maturą. Wiele kultur przypisuje włosom różne znaczenia symboliczne, a w niektórych wierzeniach uważa się, że mogą one być źródłem siły i mądrości, a ich obcięcie może osłabić osobę w ważnym momencie. Ten przesąd może mieć swoje korzenie w historii i mitologii, na przykład w biblijnej opowieści o Samsonie, który stracił swoją nadprzyrodzoną siłę po tym, jak Dalila obcięła mu włosy. Obcięcie włosów przed egzaminem maturalnym może więc osłabić zdolności intelektualne i poważnie utrudnić jego zdawanie. Przesąd ten może być szczególnie silny, jeśli uczniowie kojarzą swoje wcześniejsze sukcesy z okresem, gdy mieli dłuższe włosy. W efekcie wielu zdających decyduje się odczekać z wizytą u fryzjera do czasu po egzaminach maturalnych.

Unikanie pewnych słów

Jest to popularny przesąd lingwistyczny, który zakłada, że wypowiadanie określonych słów lub fraz może przywołać negatywne wydarzenia. Uczniowie unikają słów takich jak "oblać", "porażka" czy "nie zdać", wierząc, że ich użycie może zwiększyć ryzyko niepowodzenia. Zamiast tego używają eufemizmów lub pozytywnie nacechowanych słów, żeby zachować optymistyczne nastawienie. Wokół tego przesądu narosło wiele rytuałów, takich jak "odkręcanie" wypowiedzianego przez pomyłkę pechowego słowa czy używanie tylko pozytywnych afirmacji w rozmowach dotyczących matury.

Zakładanie biżuterii od bliskich

Noszenie biżuterii, która została podarowana przez bliskich lub ma dla zdającego osobiste znaczenie, jest przesądem opartym na przekonaniu, że przedmioty te mogą działać jak talizmany, przynosząc szczęście i ochronę. Biżuteria może zawierać elementy uważane za szczęśliwe, takie jak kamienie szlachetne, symbole religijne lub motywy przyrody (np. koniczyny, podkowy). Uczniowie mogą czuć się bardziej pewni siebie i spokojni, mając przy sobie przedmiot, który symbolizuje wsparcie i miłość bliskich.

Powtarzanie rytuałów

Niektórzy uczniowie wierzą, że dokładne powtarzanie rytuałów, które towarzyszyły im podczas wcześniejszych sukcesów akademickich, może przynieść szczęście również na maturze. Może to obejmować czynności takie jak nauka w określonym miejscu, słuchanie konkretnej muzyki przed rozpoczęciem nauki, czy nawet jedzenie tego samego posiłku przed egzaminem. Przesąd ten opiera się na przekonaniu, że zachowanie ciągłości w rytuałach może wpłynąć na powtórzenie pozytywnego wyniku.

Zachowanie ciszy przed egzaminem

Niektórzy zdający praktykują przesąd polegający na zachowaniu ciszy lub unikaniu rozmów na temat egzaminu tuż przed jego rozpoczęciem. Wierzą oni, że mówienie o nadchodzących zadaniach może zapeszyć lub niepotrzebnie zwiększyć stres i lęk. Zamiast tego preferują wyciszenie się i skupienie na własnych myślach, co ma pomóc w skoncentrowaniu się i utrzymaniu spokoju.

Opuszczanie sali egzaminacyjnej jako pierwszy

Istnieje przesąd, że wychodzenie z sali egzaminacyjnej jako pierwszy przynosi pecha i oznacza, że egzamin nie został napisany dobrze. W związku z tym niektórzy uczniowie celowo czekają, aż ktoś inny opuści salę przed nimi, nawet jeśli już dokończyli pracę. Przesąd ten może przynieść dobre skutki. Zaczekanie i poświęcenie dodatkowego czasu na dokładne sprawdzenie swojej pracy może bowiem uchronić przed negatywnymi konsekwencjami, związanymi z pośpiechem lub niedbalstwem.

Przenoszenie przez próg talizmanu lub amuletu

Niektórzy uczniowie wierzą w moc talizmanów lub amuletów, które mają przynieść szczęście w trakcie egzaminów. Mogą to być małe przedmioty, takie jak kamienie, figurki, monety lub nawet kawałki papieru z napisanymi na nich afirmacjami. Przesąd ten mówi, że przeniesienie przez próg sali egzaminacyjnej takiego talizmanu zapewni ochronę i pomyślność. Uczniowie mogą trzymać taki talizman w kieszeni lub schować go w etui na długopisy i liczyć na to, że przyniesie szczęście podczas pisania matury.

Zakładanie nogi na nogę

Według tego przesądu nie powinno się krzyżować nóg podczas pisania egzaminu maturalnego. Przesąd ten sugeruje, że zamknięta postawa może blokować pozytywną energię i utrudniać koncentrację, która jest niezbędna do pisania i rozwiązywania zadań. Zamiast tego zdający powinni siedzieć swobodnie, lekko rozstawiając nogi, dzięki czemu będą rozluźnieni i pisanie przyjdzie im łatwiej.

Kolor czerwony

Ten popularny przesąd mówi, że w dniu egzaminu maturalnego należy mieć przy sobie coś czerwonego. Może to być czerwona bielizna, spinka do włosów, skarpetki, biżuteria czy nawet mały kawałek materiału przechowywany w kieszeni. Zdający wierzą, że czerwony kolor może przynieść im szczęście i zwiększyć ich szanse na sukces podczas pisania matury. Dzięki temu mogą podejść do egzaminu z optymizmem i dużą pewnością siebie.

Kopniak dla szczęścia

Ten przesąd polega na symbolicznym kopnięciu przez przyjaciela lub członka rodziny przed wejściem na salę egzaminacyjną. Lekki kopniak ma przynieść szczęście podczas pisania egzaminu oraz dodać otuchy i pewności siebie. Następnie kopiący życzy zdającemu powodzenia. Jest to rodzaj rytuału przejścia, który może być wykonywany pół żartem, pół serio, ale zawsze z pozytywnymi intencjami. Kopniak może być zastąpiony przez symboliczne stuknięcie w drzwi sali egzaminacyjnej przed wejściem.

Kropla tuszu

Ten przesąd maturalny polega na umieszczeniu kropli tuszu na egzaminacyjnym arkuszu przed rozpoczęciem pisania. Wierzy się, że ten gest może przynieść szczęście lub odwrócić pecha, który mógłby wpłynąć na wyniki egzaminu. Za tym przesądem stoi przekonanie, że drobne, kontrolowane wpadki mogą zneutralizować negatywną energię i odstraszyć nieszczęście. Uczniowie stosujący ten zwyczaj liczą na to, że symboliczne zabrudzenie arkusza pozwoli im uniknąć większych błędów podczas pisania matury.

Popularny przesąd mówi, że uczniowie nie powinni uczyć się i powtarzać materiału w dniu samego egzaminu. Według tego przesądu nauka w ostatniej chwili może spowodować dodatkowy stres, zamieszać w głowie i obniżyć pewność siebie, czego efektem mogą być gorsze wyniki. Założenie to opiera się na przekonaniu, że wszystko, co można było zrobić w kwestii nauki, powinno zostać wykonane wcześniej, a sam dzień egzaminu powinien być poświęcony na relaks i uspokojenie umysłu, żeby móc podejść do testu wypoczętym i skoncentrowanym.

Pożyczanie długopisu

Według tego przesądu pożyczenie komuś długopisu może przynieść pecha poprzez oddanie części własnego szczęścia osobie, której się go pożycza. Istnieje przekonanie, że w ten sposób można stracić energię potrzebną do zaliczenia egzaminu, ponieważ długopis jest narzędziem, za pomocą którego przekazuje się wiedzę na papier. Przesąd ten może także mieć bardziej praktyczne podłoże. Egzamin maturalny to sytuacja stresująca, a brak długopisu może wywołać dodatkowy stres i zamieszanie. Posiadanie własnego, sprawdzonego długopisu, może dawać poczucie kontroli i bezpieczeństwa. Uczniowie mogą czuć się niespokojni zastanawiając się, czy długopis zostanie im zwrócony na czas i czy nie zabraknie im go w kluczowym momencie.

Matura 2024. Czy przesądy to droga donikąd?

Te przesądy maturalne, choć mogą wydawać się irracjonalne, odgrywają ważną rolę w mentalnym przygotowaniu uczniów do egzaminu. Dają poczucie kontroli nad nieprzewidywalną sytuacją i mogą wpływać na poziom stresu, co jest kluczowe w sytuacji, gdy emocje często biorą górę nad racjonalnym myśleniem. Ważne jest jednak, aby pamiętać, że przesądy te powinny działać jako wsparcie dla solidnej wiedzy i umiejętności, a nie zastępować rzetelne przygotowanie do egzaminów.

