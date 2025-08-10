Dachowanie w Lipnicy Wielkiej, nie żyje 35-latek! Wypadek w Małopolsce

Tragiczny wypadek w Lipnicy Wielkiej. Nie żyje 35-letni mężczyzna, dwóch rannych trafiło do szpitala

Tragiczny wypadek samochodowy w Małopolsce! Dziś, w niedzielny poranek 10 sierpnia, na drodze wojewódzkiej nr 962 w miejscowości Lipnica Wielka (powiat nowotarski) doszło do poważnego wypadku samochodowego. W wyniku zdarzenia zginął około 35-letni mężczyzna, a dwóch kolejnych uczestników – obaj w wieku około 40 lat – zostało przewiezionych do szpitala.

"W Lipnicy Wielkiej w powiecie nowotarskim pojazd osobowy wypadł z drogi i dachował. Niestety jest jedna ofiara śmiertelna – mężczyzna w wieku około 35 lat – oraz dwie osoby poszkodowane, zabranie do szpitala – mężczyźni w wieku około 40 lat. Zgłoszenie otrzymaliśmy około godziny 7:41. Na drodze wojewódzkiej nr 962 cały czas odbywa się ruch wahadłowy. Na miejscu pracują wszystkie służby oraz trzy samochody straży pożarnej i około 15 strażaków" – przekazał w rozmowie z Radiem ESKA mł. kpt. Hubert Ciepły, rzecznik prasowy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Policja publikuje codzienną mapę śmiertelnych wypadków drogowych w wakacje

Podobnie jak w latach ubiegłych, w okresie wakacyjnym Policja prowadzi specjalną akcję informacyjną, mającą na celu zwiększenie świadomości kierowców i pieszych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Każdego dnia na stronie policja.pl, w mediach społecznościowych oraz na portalach prowadzonych przez jednostki Policji prezentowana jest mapa Polski z liczbą wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym. Od początku wakacji 2025 liczba takich tragicznych wypadków na polskich drogach wyniosła już 200.

