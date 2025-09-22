Darmowe bilety w Krakowie. Komunikacja miejska za darmo dla każdego

22 września przypada Dzień bez Samochodu - to oznacza, że mieszkańcy w wielu miastach w Polsce mogą dziś korzystać zupełnie za darmo z komunikacji miejskiej, a wyłączone kasowniki nie powinny nikogo wystraszyć. Również mieszkańcy Krakowa będą mogli przejechać się autobusem lub tramwajem za 0 zł.

Tramwaj Kraków

i

Autor: Andrzej Otrębski, CC , via Wikimedia Commons/ CC BY-SA 4.0 Będą zmiany w komunikacji tramwajowej w Krakowie
  • W związku z Dniem bez Samochodu, Kraków wprowadza darmową komunikację miejską dla wszystkich pasażerów.
  • Od 22 września wszystkie linie autobusowe i tramwajowe MPK, w tym nocne i podmiejskie, będą dostępne bez opłat.
  • Sprawdź, jak ta inicjatywa wpłynie na środowisko i dlaczego warto zostawić samochód w garażu!

Dzień bez Samochodu 2025

Dzień bez Samochodu to coroczna inicjatywa ekologiczna obchodzona 22 września, mająca na celu zachęcanie ludzi do rezygnacji z korzystania z prywatnych samochodów przynajmniej na jeden dzień. Zamiast tego promuje się transport publiczny, rowery, spacery i inne zrównoważone formy poruszania się.

Co ciekawe, początki idei sięgają lat 70. XX wieku, ale większy rozgłos Dzień bez Samochodu zyskał w latach 90. W roku 2000 natomiast Komisja Europejska oficjalnie włączyła Dzień bez Samochodu do programu Europejskiego Tygodnia Mobilności.

Co ma na celu Dzień bez Samochodu?

Dzień bez Samochodu ma na celu:

  • Zmniejszenie emisji i hałasu
  • Pokazanie, jak bardzo transport indywidualny wpływa na środowisko i zmotywowanie do zmiany nawyków
  • Promowanie alternatyw, czyli komunikacji miejskiej czy rowerów.

Darmowa komunikacja miejska w Krakowie. Dzień bez Samochodu 2025

Kraków 22 września podobnie jak inne miasta w Polsce, włączy się w obchody Dnia bez Samochodu. Tym samym mieszkańcy i turyści będą mogli jeździć komunikacją miejską za darmo. Wszystkie linie autobusowe i tramwajowe MPK zarówno w granicach Krakowa, jak i na trasach podmiejskich będą dostępne dla każdego za 0 zł. Co ważne, akcja obejmuje także linie nocne, więc 22 września bez biletu w Krakowie można jeździć nawet nocą.

