Darmowe bilety w Krakowie. Komunikacja miejska za darmo dla każdego

- W związku z Dniem bez Samochodu, Kraków wprowadza darmową komunikację miejską dla wszystkich pasażerów.
- Od 22 września wszystkie linie autobusowe i tramwajowe MPK, w tym nocne i podmiejskie, będą dostępne bez opłat.
- Sprawdź, jak ta inicjatywa wpłynie na środowisko i dlaczego warto zostawić samochód w garażu!
Dzień bez Samochodu 2025
Dzień bez Samochodu to coroczna inicjatywa ekologiczna obchodzona 22 września, mająca na celu zachęcanie ludzi do rezygnacji z korzystania z prywatnych samochodów przynajmniej na jeden dzień. Zamiast tego promuje się transport publiczny, rowery, spacery i inne zrównoważone formy poruszania się.
Co ciekawe, początki idei sięgają lat 70. XX wieku, ale większy rozgłos Dzień bez Samochodu zyskał w latach 90. W roku 2000 natomiast Komisja Europejska oficjalnie włączyła Dzień bez Samochodu do programu Europejskiego Tygodnia Mobilności.
Co ma na celu Dzień bez Samochodu?
Dzień bez Samochodu ma na celu:
- Zmniejszenie emisji i hałasu
- Pokazanie, jak bardzo transport indywidualny wpływa na środowisko i zmotywowanie do zmiany nawyków
- Promowanie alternatyw, czyli komunikacji miejskiej czy rowerów.
Darmowa komunikacja miejska w Krakowie. Dzień bez Samochodu 2025
Kraków 22 września podobnie jak inne miasta w Polsce, włączy się w obchody Dnia bez Samochodu. Tym samym mieszkańcy i turyści będą mogli jeździć komunikacją miejską za darmo. Wszystkie linie autobusowe i tramwajowe MPK zarówno w granicach Krakowa, jak i na trasach podmiejskich będą dostępne dla każdego za 0 zł. Co ważne, akcja obejmuje także linie nocne, więc 22 września bez biletu w Krakowie można jeździć nawet nocą.