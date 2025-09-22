Droga jak z filmu otwiera się dla kierowców. "Ekspresówka" S1 jest już gotowa

Już za miesiąc kierowcy będą mogli przejechać się jednym z najbardziej spektakularnych odcinków dróg w Polsce, bowiem droga ekspresowa S1 na obejściu Węgierskiej Górki zostanie oficjalnie oddana do użytku.

Nowy odcinek S1 to 8,5 km nowoczesnej trasy, z czego aż 85 proc. poprowadzono po mostach, wysokich estakadach i w dwóch tunelach o długości 830 i 1000 m. Estakady sięgają wysokością nawet 10-piętrowego bloku, co da kierowcom niepowtarzalne wrażenie jazdy ponad czubkami drzew. Z trasy rozciągają się malownicze widoki na Beskidy, więc można spodziewać się naprawdę wyjątkowych krajobrazów.

Kiedy otwarcie całej S1?

Zgodnie z informacjami podanymi przez katowicki oddział GDDKiA, droga ekspresowa S1 na obejściu Węgierskiej Górki zostanie oddana do użytku tuż po 20 października, więc za niecały miesiąc. Budowa tego odcinka kosztowała ponad 1,6 mld zł, co czyni go jednym z najdroższych w kraju. To również jeden z najważniejszych projektów infrastrukturalnych dla południa Polski, który ma odciążyć mocno obciążoną drogę krajową nr 1 i znacząco skrócić czas przejazdu w kierunku granicy ze Słowacją.

Trwają już prace wykończeniowe. Nic nie stoi na przeszkodzie, by 20 października GDDKiA przejęła inwestycję po wszystkich odbiorach. […] Otwarcie nastąpi po tej dacie. Na pewno do końca października trasa będzie przejezdna - relacjonował PAP Marcin Twardysko, rzecznik katowickiego oddziału GDDKiA.

Na całkowite ukończenie całej trasy S1 kierowcy będą musieli poczekać z pewnością jeszcze kilka lat, ponieważ w budowie i przygotowaniu pozostają kolejne odcinki między Mysłowicami a Bielskiem-Białą oraz od Dąbrowy Górniczej do Mysłowic.

Droga ekspresowa S1: kosztowna, ale wyczekiwana inwestycja

Tak jak wspominaliśmy, budowa tego odcinka kosztowała ponad 1,6 mld zł, co czyni go jednym z najdroższych w kraju. Jednak warto przypomnieć, że pełna trasa S1 o długości 135 km będzie łączyć autostradę A1 i lotnisko w Pyrzowicach z przejściem granicznym w Zwardoniu, a GDDKiA nazywa ją "drzwiami na południe Europy", podkreślając jej międzynarodowe znaczenie.