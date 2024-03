i Autor: Piotr Grzybowski / Super Express; Łukasz Gibała materiały prasowe Nieobecność Łukasza Gibały oburzyła konkurencję. Dlaczego odmówił udziału w debacie "Wybory samorządowe. Walka o Kraków"?

Nieobecność Łukasza Gibały oburzyła konkurencję. Dlaczego odmówił udziału w debacie "Wybory samorządowe. Walka o Kraków"?

We wtorek 5 marca odbyła się debata przedwyborcza "Wybory samorządowe. Walka o Kraków". Udział wzięli w niej kandydaci na prezydenta Krakowa: Łukasz Kmita, Aleksander Miszalski, Andrzej Kulig, Stanisław Mazur, Rafał Komarewicz i Konrad Berkowicz. Zaproszenie od "Super Expressu" i Radia Eska dostał także Łukasz Gibała, jednak z niego nie skorzystał. Wywołało to niemałe oburzenie wśród pozostałych uczestników. Konrad Berkowicz z "Konfederacji" przygotował nawet plakat porównujący Gibałę do... strusia z głową w piasku!