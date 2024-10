Dojdzie do skandalu?

Matka z dzieckiem potrącone na pasach w Krakowie. 32-latek był pijany i nie miał prawa jazdy

Wieczorem we wtorek, 22 października na ul. Działowskiego w Krakowie potrącona przez samochód została 42-letnia kobieta i jej 7-letnia córka. Obie odniosły poważne obrażenia i trafiły do szpitala. Dziecko musiało być reanimowane, życie dziewczynki jest niestety zagrożone. Do potrącenia doszło na przejściu dla pieszych. Sprawcą był 32-letni kierowca z Krakowa. Mężczyzna został przebadany przez policjantów. Testy wykazały, że był pijany i znajdował się pod wpływem narkotyków. Miał 1 promil alkoholu, a w jego organizmie znajdowała się amfetamina. Według policyjnych ustaleń mężczyźnie w lipcu tego roku zatrzymano prawo jazdy za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu. Za kółku wsiadł pomimo, że nie miał prawa tego robić.

Chwilę przed potrąceniem kobiety i jej córki, 32-latek doprowadził do kolizji. To właśnie chęć ucieczki z miejsca zdarzenia i uniknięcia odpowiedzialności sprawiła, że mężczyzna wjechał na pasy, na których znajdowała się kobieta z 7-letnią córką.

Pojazd sprawcy został zabezpieczony na policyjnym parkingu. Wyjaśnianiem okoliczności potrącenia zajmuje się Wydział do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu Komendy Miejskiej Policji w Krakowie. Za spowodowanie wypadku, w którym inna osoba odniosła poważne obrażenia, grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności, jednak jej wymiar może być wyższy jeżeli sprawca wypadku był pod wpływem alkoholu bądź innych substancji odurzających.

