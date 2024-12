Dodatkowa opłata za wjazd do Krakowa! Zapłacą właściciele takich samochodów. 1 lipca 2025 r. to kluczowa data

Otwarcie w poniedziałek, 23 grudnia odcinka S7 pomiędzy węzłami: Widoma i Mistrzejowice pozwoli na znaczące skrócenie czasu podróży z Krakowa do Warszawy. Świeżo udostępniony fragment trasy liczy około 13 kilometrów. Dzięki niemu dawną i obecną stolicę Polski łączy 270 kilometrów drogi ekspresowej. Trasę prowadzącą z północnej obwodnicy Krakowa do południowej obwodnicy Warszawy pokonamy teraz w ok. 2,5 godziny. To prawie dwa razy krócej niż zajmował przejazd z Krakowa do Warszawy starą drogą krajową nr 7, prowadzącą przez Radom i Kielce.

Nie był to jedyny świąteczny prezent dla kierowców w tym roku. Oprócz fragmentu S7 do użytku oddano również fragment S52, będący północną obwodnicą Krakowa. Skomunikowanie S7 z S52 zapewni tymczasowa łącznica, która do czasu ukończenia prac w obrębie węzła Mistrzejowice będzie obsługiwała ruch w obu kierunkach.

Węzeł Mistrzejowice ma zostać w pełni ukończony w połowie 2026 roku – będzie to największy węzeł drogowy w Małopolsce, a po jego wybudowaniu zostanie domknięty ring dookoła Krakowa.

Trasa S7 to dwujezdniowa droga ekspresowa z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku i rezerwą na ewentualny trzeci pas. Inwestycja o wartości prawie 1,7 mld zł otrzymała 534,8 mln zł dofinansowania ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz 420,7 mln zł w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko. Jego wykonawcą było konsorcjum Gulermak (lider), Gűlermak Agir Sanayi Inşaat ve Taahhűt oraz Mosty Łódź.