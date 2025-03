Droższy pobyt na izbie wytrzeźwień w Krakowie. Nowa propozycja Rady Miasta

Droższy pobyt w krakowskiej izbie wytrzeźwień. RMK zaprezentowała nową uchwałę

Podczas sesji Rady Miasta Krakowa, która miała miejsce w środę, 12 marca, odbyło się pierwsze czytanie projektu uchwały zwiększającej koszty pobytu na izbie wytrzeźwień w Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień (MCPU) w Krakowie, znajdującym się przy ul. Rozrywki 1. Obecnie ta kwota wynosi 437 złotych. Mariusz Nawrot, dyrektor MCPU, zaproponował, aby zwiększyć ją do 453 złotych. To pozwoli zwiększyć przychody do budżetu miasta. Poprawki do uchwały można zgłaszać do 20 marca. Później odbędzie się drugie czytanie uchwały.

— Uchwała w sprawie ustalenia opłaty za pobyt w Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie ul. Rozrywka 1 osoby przyjętej celem wytrzeźwienia ustala się wysokość opłaty na kwotę 453 złote. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi określa, że organy jednostek samorządu terytorialnego ustalają w formie uchwały wysokość opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień. Zgodnie z art. 42 wspomnianej uchwały opłata podlega corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za poprzedni rok. (...) Dotychczasowa wysokość opłaty za pobyt z izbie wytrzeźwień wynosi 437 zł i została ustalona uchwałą z 2024 roku. Podjęcie uchwały spowoduje zwiększenie wpływów do budżetu miasta Krakowa, jednocześnie nie wymagając zwiększenia zatrudnienia oraz podniesienia innych dodatkowych wydatków i nie będzie powodować dodatkowych kosztów — powiedział podczas sesji RMK Mariusz Nawrot, dyrektor MCPU.

Izba wytrzeźwień w Krakowie. Wiadomo, kto najczęściej jest przyjmowany

Mariusz Nawrot, dyrektor Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, podczas referowania uchwały na Radzie Miasta, przedstawił także statystyki dotyczące osób przyjmowanych na izbę wytrzeźwień. Rocznie obiekt przyjmuje do ośmiu tysięcy osób. Wśród nich jest znaczna przewaga mężczyzna, jednak Nawrot zwrócił uwagę, że rośnie liczba przyjmowanych osób w kryzysie bezdomności.

— Rocznie przyjmujemy prawie osiem tysięcy osób celem wytrzeźwienia. Ta liczba w ostatnich latach utrzymuje się na zbliżonym poziomie, a spadła po pandemii. Zdecydowaną większość przyjmowanych osób stanowią mężczyźni, kobiety to około 13 proc. W ostatnim czasie przyjmowani celem wytrzeźwienia obcokrajowcy stanowią 8 proc. Niepokoi wzrastająca corocznie liczba przyjmowanych osób bezdomnych, to jest obecnie prawie połowa przyjmowanych oraz bywalców tzw. wielokrotnych, którzy w ciągu roku bywają u nas co najmniej trzy razy. Ściągalność niezmiennie od lat wynosi około 30 proc. — powiedział podczas sesji RMK Mariusz Nawrot, dyrektor MCPU.

