Z powodu awarii sieci ciepłowniczej, w środę 19 listopada od godz. 9:00 nastąpiła przerwa w dostawie ciepła w Krakowie.

Problem dotyczy budynków zlokalizowanych przy ulicach Chełmońskiego, Piaskowej oraz Stelmachów.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej planuje przywrócić dostawy ciepła tego samego dnia około godziny 16:00.

Środek listopada to czas, gdy niskie temperatury na zewnątrz na dobre dają się we znaki, a sprawne ogrzewanie w mieszkaniach jest absolutną podstawą komfortowego funkcjonowania. Niestety dla wielu krakowian, środowy poranek okazał się wyjątkowo nieprzyjemny. Jak informuje Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Krakowie, doszło do przerwy w dostawie energii cieplnej, która rozpoczęła się 19 listopada 2025 roku około godziny 9:00.

Przyczyną problemów jest awaria sieci ciepłowniczej. Zgodnie z oficjalnym komunikatem MPEC, z brakiem ogrzewania i ciepłej wody muszą liczyć się mieszkańcy następujących budynków:

ul. Chełmońskiego: 134, 134 A, B, C, D, E, F, G, 136, 136 A, B, C, D, 138 N, 140, 142, 144, 146, 148, 156

ul. Piaskowa: 9, 9 A, B, C, D

ul. Stelmachów: 137

Kiedy ekipy MPEC usuną awarię i ciepło wróci do mieszkań?

Najważniejszym pytaniem, jakie zadają sobie teraz poszkodowani mieszkańcy, jest to, jak długo potrwa ten paraliż. Zgodnie z komunikatem opublikowanym przez MPEC, prace naprawcze już trwają, a ekipy techniczne zostały wysłane na miejsce w celu jak najszybszego zlokalizowania i usunięcia usterki.

Dobra wiadomość jest taka, że przedsiębiorstwo podało konkretną godzinę, o której sytuacja powinna wrócić do normy. - Przewidywany termin przywrócenia dostaw ciepła dnia 19.11.2025 r. o godzinie 16:00 – czytamy w oficjalnym oświadczeniu.

Oznacza to, że awaria powinna zostać usunięta w ciągu kilku godzin. Spółka MPEC w swoim komunikacie przeprasza mieszkańców za „zaistniałe z tego powodu niedogodności”.

