Wybory samorządowe 2024. Dziewięciu kandydatów na prezydenta Krakowa

Znana jest już pełna lista kandydatów na urząd prezydenta Krakowa. PAP podaje, że ostatecznie o schedę po Jacku Majchrowskim będzie się ubiegać aż dziewięć osób. To grono zostało jednak całkowicie zdominowane przez mężczyzn; w wyborach na prezydenta Krakowa nie startuje żadna kobieta. Najważniejszym wydarzeniem tej fazy kampanii wyborczej jest przystąpienie do wyścigu wiceprezydenta Jerzego Muzyka. Samorządowiec zmierzy się więc z innym zastępcą Jacka Majchrowskiego, czyli Andrzejem Kuligiem. O tym, że dojdzie do bratobójczej walki między współpracownikami obecnego włodarza Krakowa spekulowano już od dłuższego czasu. Lista kandydatów mogła być jeszcze dłuższa, jednak z wyborów wycofali się: muzyk Marcin Bzyk-Bąk i aktywista miejski Mateusz Jaśko.

Pierwsza tura wyborów samorządowych odbędzie się 7 kwietnia. Jeśli żaden z kandydatów nie zdobędzie większości głosów, konieczne będzie przeprowadzenie powtórnego głosowania. Na liście wyborczej krakowianie znajdą wówczas nazwiska dwóch kandydatów, którzy otrzymają najwyższe poparcie w pierwszej turze. Druga tura została zaplanowana na dzień 21 kwietnia. Poniżej dalsza część artykułu.

Majątki kandydatów na prezydenta Krakowa. Kto ma najwięcej oszczędności, a kto spłaca kredyty?

Kandydaci na prezydenta Krakowa. Kto jest kim?

Konrad Berkowicz (ur. 1984) dwukrotnie ubiegał się o urząd prezydenta Krakowa. Jego zdaniem jego przeciwnicy dysponują „ogromnymi pieniędzmi dzięki dostępowi do spółek Skarbu Państwa czy spółek samorządowych” i – w publicznym poście w mediach społecznościowych – podając nr konta bankowego zwrócił się z prośbą o finansowe wsparcie. „Jeśli chcesz wesprzeć mnie w walce o wolność, własność i sprawiedliwość, wpłać proszę dowolną kwotę na moją kampanię. W tej walce przyda się każda złotówka” – napisał. Berkowicz z wykształcenia jest informatykiem i filozofem.

Łukasz Gibała (ur. 1977) po raz trzeci walczy o fotel włodarza Krakowa. Założył stowarzyszenie Kraków dla Mieszkańców oraz klub radnych miejskich o tej samej nazwie. Niegdyś związany z Ruchem Palikota i PO, były poseł dwóch kadencji. To jeden z największych przeciwników prezydenta Majchrowskiego, podkreślający potrzebę zmian. Gibała studiował filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim, uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych i przez kilka lat był pracownikiem naukowym. Jest przedsiębiorcą. Prywatnie siostrzeniec byłego wicepremiera Jarosława Gowina.

Adam Hareńczyk (ur. 1962) nie przynależy do partii politycznej. Jest prawnikiem, przedsiębiorcą, aktywistą miejskim, który sprzeciwiał się wprowadzeniu strefy czystego transportu. Jak podkreślił, wśród jego celów jest odpartyjnić urząd prezydenta Krakowa. Nie prowadzi kampanii medialnej, bo – jego zdaniem – ważniejsze są codzienne rozmowy z mieszkańcami. „Jestem na ulicach, przy ludziach, a nie na pokazówkach” – mówi. Ocenia, że ma szanse przejść do drugiej tury wyborów.

Łukasz Kmita (ur. 1985) zrezygnował z urzędu wojewody, gdy został wybrany na posła. Pochodzi z Olkusza i wielokrotnie podkreślał swoje związki z tym miastem. Zaczynając swoją kampanię poinformował, że duży nacisk będzie kładł na zieleń, ekologię, "bycie eko". Wśród ważnych dla niego spraw jest również budowa metra i usprawnienie transportu publicznego. Ukończył m.in. politologię w Poznaniu oraz studia menedżersko-finansowe w Katowicach.

Rafał Komarewicz (1971) zanim został posłem Polski 2050 był przewodniczącym rady miasta i radnym wybranym z komitetu wyborczego Jacka Majchrowskiego. Jego zdaniem największym wyzwaniem w Krakowie są problemy transportowe. W związku z tematem pełnienia funkcji publicznych przez kandydatów, swoją ostatnią pensję, ok. 10 tys. zł, zdecydował się przeznaczyć na pomoc dla osób niepełnosprawnych. Z wykształcenia jest stomatologiem.

Andrzej Kulig (ur. 1963) to I zastępca prezydenta Krakowa ds. polityki społecznej i komunalnej. Planuje on kontynuować politykę Majchrowskiego i uczynić miasto jeszcze wygodniejszym do życia. Spotyka się z mieszkańcami poszczególnych dzielnic, dla których ma propozycje rozwiązujące ich problemy. Jest doktorem habilitowanym nauk prawnych, wykładowcą akademicki. Był m.in. dyrektorem Szpitala Uniwersyteckiego i w latach 90. dyrektorem gabinetu wojewody krakowskiego.

Stanisław Mazur (ur. 1969 r.) zaczął myśleć o kandydowaniu po tym, jak propozycję z tym związaną otrzymał od jednej z dużych partii. Sugerowały mu to także osoby, dla których jest autorytetem, skupione w stowarzyszeniu Przyjazny Kraków. Po namysłach profesor UEK ogłosił swój start w wyborach, ale jako kandydat bezpartyjny. Mazur z wykształcenia jest politologiem i doktorem nauk humanistycznych. Współpracował m.in. z Komisją Europejską i Bankiem Światowym. Jako kandydat na prezydenta przygotował m.in. koncepcje budowy metra. Wśród jego flagowych projektów jest też stworzenie mobilnej aplikacji dla mieszkańców ułatwiającej kontakt z magistratem.

Aleksander Miszalski (ur. 1980) jest przewodniczącym PO w Małopolsce. Zanim został posłem był radnym dzielnicowym i radnym miasta wybranym z komitetu wyborczego Jacka Majchrowskiego. Wśród jego priorytetów jest poprawa sytuacji finansowej miasta. Jest magistrem trzech kierunków: ekonomii i stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Ekonomicznym, turystyki i rekreacji na Akademii Wychowania Fizycznego, socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. W tym roku na UEK obronił doktorat na temat ruchu turystycznego. Przez 20 lat, do czasu ogłoszenia startu w wyborach na prezydenta miasta, był przedsiębiorcą działającym w branży turystycznej.

Jerzy Muzyk (1963) jest prawnikiem z aplikacją sędziowską, ma wieloletnie doświadczenie w branży, ale i zajmował się branżą ubezpieczeniową będąc m.in. dyrektorem krakowskiego oddziału Warty. Z urzędem miasta związał się w 2003 r., kiedy został dyrektorem Wydziału Architektury i Urbanistyki. Prowadził też kancelarię radcowską. W 2018 r. został zastępcą prezydenta Krakowa ds. zrównoważonego rozwoju. Zarejestrował swój komitet wyborczy, ale jako kandydata na prezydenta PKW zarejestrowała go w czwartek w ostatnim momencie.

