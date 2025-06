Egzamin zawodowy 2025: technik hotelarstwa - formułą 2019 arkusz CKE do ściągnięcia PDF

Egzaminy zawodowe - sesja LATO 2025: ARKUSZE, odpowiedz do ściągnięcia PDF [harmonogram, zasady, wyniki]

Egzamin zawodowy 2025 technik informatyk. Arkusze CKE do ściągnięcia

Egzamin zawodowy 2025: technik hotelarstwa

Egzaminy zawodowe w Formule 2019 ruszyły 3 czerwca i potrwają do 21 czerwca 2025 roku. Uczniowie muszą zmierzyć się z dwoma etapami – pisemnym i praktycznym. Aby zdać, trzeba zdobyć co najmniej 50 proc. punktów z testu oraz 75 proc. z części praktycznej. Test pisemny składa się z 40 pytań zamkniętych – tylko jedna odpowiedź z czterech jest prawidłowa. Ta część egzaminu przeprowadzana jest elektronicznie. Z kolei w części praktycznej uczniowie wykonują jedno lub kilka zadań na specjalistycznym stanowisku egzaminacyjnym.

Według danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, do egzaminu zawodowego 2025 pisemnego w tej formule zgłosiło się ponad 300 tys. uczniów w 237 kwalifikacjach. Do egzaminu praktycznego – aż 325 tys. osób w 242 kwalifikacjach. Najczęściej wybierane kierunki to m.in. technik informatyk, technik logistyk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik pojazdów samochodowych, technik reklamy, technik elektryk, technik hotelarstwa, technik masażysta, technik weterynarii i technik usług fryzjerskich.

Zdanie obu części egzaminu zawodowego 2025 skutkuje otrzymaniem certyfikatu kwalifikacji zawodowej. Po uzyskaniu wszystkich wymaganych certyfikatów oraz spełnieniu warunków edukacyjnych (np. ukończeniu szkoły), absolwent może otrzymać dyplom zawodowy.

Wyniki zostaną ogłoszone 29 sierpnia 2025 roku i będą dostępne online w systemie SIOEPKZ. Szkoły mają czas na rozdanie świadectw i dyplomów do 8 września.

EGZAMIN ZAWODOWY 2025 - W tym artykule znajdziesz galerię ze zdjęciami arkusza CKE z przykładowymi zadaniami: Nazwa kwalifikacji: Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie; Oznaczenie kwalifikacji: HGT.03