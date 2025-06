Egzaminy zawodowe - sesja LATO 2025: ARKUSZE, klucze odpowiedzi do ściągnięcia [harmonogram, zasady, wyniki]

To jedyne takie osiedle w Polsce. "Smerfne marzenie z wielkiej płyty"

Egzamin zawodowy 2025. Rozpoczyna się sesja 2025 LATO: harmonogram, zasady, liczba zdających

Egzamin zawodowy jest ‎formą oceny poziomu opanowania ‎przez osoby wiadomości i umiejętności z zakresu ‎jednej kwalifikacji wyodrębnionej w ‎zawodzie, ustalonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego - informuje Centralna Komisja Egzaminacyjna. Egzaminy zawodowe przeprowadzane są w trzech formułach: egzamin zawodowy w Formule 2019, egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w Formule 2017 i po raz ostatni w Formule 2012.

Egzamin zawodowy składa się z dwóch części:

Część pisemna: 40 zadań zamkniętych z czterema odpowiedziami do wyboru (tylko jedna poprawna). Czas trwania tej części to 60 minut. Część praktyczna: przeprowadzana na stanowisku egzaminacyjnym. Jej długość wynosi od 120 do 240 minut, w zależności od kwalifikacji.

Terminy egzaminów – czerwiec 2025

Część pisemna:

Formuła 2012 i 2017: 9 czerwca 2025 r.

Formuła 2019: między 3 a 9 czerwca 2025 r.

Część praktyczna (wszystkie formuły): między 3 a 21 czerwca 2025 r., zgodnie z harmonogramem ustalanym przez okręgowe komisje egzaminacyjne. Warto zaznaczyć, że jest to ostatnia sesja egzaminacyjna w Formule 2012.

Ilu uczniów przystąpi do egzaminów?

Formuła 2019:

Część pisemna: ponad 300 tys. zdających w 237 kwalifikacjach

Część praktyczna: ponad 325 tys. osób w 242 kwalifikacjach

Formuła 2012:

Część pisemna: ponad 200 osób w 45 kwalifikacjach

Część praktyczna: ponad 190 osób w 52 kwalifikacjach

Formuła 2017:

Część pisemna: ponad 270 osób w 51 kwalifikacjach

Część praktyczna: ponad 350 osób w 60 kwalifikacjach

Najpopularniejsze zawody wśród zdających

Wśród najczęściej wybieranych kwalifikacji w Formule 2019 znajdują się m.in.:

Technik informatyk

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik logistyk

Technik pojazdów samochodowych

Florysta

Technik ekonomista

Technik handlowiec

Technik sterylizacji medycznej

Technik elektryk

Technik rolnik

Technik hotelarstwa

Technik usług kosmetycznych

Technik reklamy

Technik mechatronik

Technik usług fryzjerskich

Technik weterynarii

Technik masażysta

Technik administracji

Technik elektronik

Warunki zaliczenia egzaminu

Aby zaliczyć egzamin zawodowy, należy uzyskać:

minimum 50% punktów z części pisemnej,

minimum 75% punktów z części praktycznej.

Zdający, którzy spełnią te warunki, otrzymują:

Formuła 2012 i 2017: świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie,

Formuła 2019: certyfikat kwalifikacji zawodowej.

Po uzyskaniu wszystkich świadectw lub certyfikatów oraz odpowiedniego wykształcenia, wydawany jest odpowiedni dyplom:

Formuła 2012 i 2017: dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,

Formuła 2019: dyplom zawodowy.

Kiedy będą wyniki?

Wyniki egzaminów będą dostępne 29 sierpnia 2025 r. od godz. 10:00:

Formuła 2012 – przez serwisy okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Formuła 2017 i 2019 – przez system SIOEPKZ (Portal Zdającego).

Świadectwa, certyfikaty i dyplomy zostaną przekazane szkołom do 8 września 2025 r.

Co z arkuszami i kluczami odpowiedzi?

Klucze odpowiedzi z egzaminów pisemnych w Formule 2012 i 2017 będą opublikowane 13 czerwca 2025 r. o godz. 16:00 na stronie CKE: www.cke.gov.pl. W przypadku Formuły 2019, klucze odpowiedzi nie są publikowane, ponieważ egzaminy pisemne odbywają się z wykorzystaniem komputera. CKE nie udostępnia kryteriów oceniania ani przykładowych rozwiązań części praktycznej.

