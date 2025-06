Egzamin zawodowy 2025 technik informatyk. Arkusze CKE do ściągnięcia

Egzamin zawodowy 2025 informatyk - formuła 2019 arkusze cke + odpowiedzi

Egzaminy w Formule 2019 rozpoczęły się 3 czerwca i potrwają do 21 czerwca 2025 roku. Uczniowie mierzą się z dwoma etapami: część pisemna oraz część praktyczna. Na testach pisemnych trzeba zdobyć co najmniej 50% punktów, a na praktycznym etapie – aż 75%, by uzyskać pozytywny wynik.

Część pisemna egzaminu ma formę testu z 40 pytaniami zamkniętymi, w których tylko jedna z czterech odpowiedzi jest poprawna. Egzamin przeprowadzany jest z użyciem elektronicznego systemu. Część praktyczna polega na wykonaniu jednego lub kilku zadań na stanowisku egzaminacyjnym.

W tym artykule znajdziesz galerię ze zdjęciami arkusza CKE z przykładowymi zadaniami: Nazwa kwalifikacji: Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji; Symbol kwalifikacji: INF.04

Najpopularniejsze kierunki wśród uczniów

Centralna Komisja Egzaminacyjna informuje, że do części pisemnej zgłosiło się ponad 300 tysięcy osób w 237 kwalifikacjach, a do praktycznej – 325 tysięcy w aż 242 kwalifikacjach. Do najczęściej wybieranych należą zawody to m.in. technik informatyk, technik logistyk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik pojazdów samochodowych, technik reklamy, technik elektryk, technik hotelarstwa, technik masażysta, technik weterynarii, technik usług fryzjerskich.

Jakie dokumenty otrzymają zdający?

W Formule 2019 uczniowie, którzy zdadzą obie części egzaminu, otrzymają certyfikat kwalifikacji zawodowej. Po uzyskaniu wszystkich niezbędnych certyfikatów oraz spełnieniu wymogów edukacyjnych (np. ukończenia szkoły), uczniowie otrzymują dyplom zawodowy.

Wyniki i odbiór dokumentów

Wyniki egzaminów zawodowych w Formule 2019 będą ogłoszone 29 sierpnia 2025 roku i dostępne online przez system SIOEPKZ. Przekazanie dokumentów do szkół ma nastąpić najpóźniej do 8 września.