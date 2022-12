Ekstremalne warunki w Tatrach. Wyjście w góry grozi śmiercią! Wzrosło zagrożenie lawinami

Ekstremalne warunki w Tatrach. Wzrost zagrożenia lawinowego

Tatrzański Park Narodowy ostrzega turystów przed planowaniem wycieczek w góry. W Tatrach panują bardzo trudne warunki do uprawiania turystyki. Opady deszczu ze śniegiem oraz mgła znacznie ograniczają widzialność, co może prowadzić do utraty orientacji w terenie i pobłądzeń. Miejscami jest ślisko, gdzie indziej wiatr nawiał większe ilości śniegu, tworząc głębokie zaspy. Wyżej położone szlaki są w większości nieprzetarte. Poruszanie się w takich warunkach, wymaga bardzo dużego doświadczenia w zimowej turystyce górskiej oraz posiadania odpowiedniego sprzętu (raki, czekan, kask, lawinowe ABC - detektor, sonda, łopata) wraz z umiejętnością posługiwania się nim. Wprowadzono trzeci, czyli znaczny stopień zagrożenia lawinowego. To oznacza, że pokrywa śnieżna na wielu stromych stokach jest związana umiarkowanie bądź słabo. Wyzwolenie lawiny jest możliwe nawet przy małym obciążeniu dodatkowym, w szczególności na stromych stokach. W pewnych sytuacjach duże, a w nielicznych przypadkach także bardzo duże lawiny mogą schodzić samoistnie.

Silny wiatr w Tatrach. Nie kursuje kolejka na Kasprowy

Z kolei PAP podaje, że dodatkowym zagrożeniem dla turystów w Tatrach jest silny wiatr. W porywach osiąga on prędkość 80 km/h. Na Kasprowym Wierchu leży już 75 cm śniegu, a termometry rano wskazywały minus 2 st. Celsjusza. Z powodu silnego wiatru nie kursuje kolejka linowa na szczyt.

Sonda Czy turyści wybierający się w góry powinni mieć wykupione ubezpieczenie? tak nie nie mam zdania