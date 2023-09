Łzy same napływają do oczu! Mały Maks wyzdrowiał, a jego rodzice zrobili coś niesamowitego

Kraków. Falstart nowej linii tramwajowej do Górki Narodowej. Internauci nie pozostawili suchej nitki

Po ponad dwóch latach od rozpoczęcia inwestycji, nowa linia tramwajowej do Górki Narodowej w Krakowie została uroczyście otwarta w sobotę, 2 września. Niestety już w poniedziałek (4 września) na trasie doszło do awarii. Z powodu uszkodzenia sieci trakcyjnej tramwaje nie mogły kursować. Koniecznie okazało się uruchomienie autobusowej komunikacji zastępczej. Wściekli z takiego rozwoju sytuacji byli pasażerowie, którzy w mediach społecznościowych dali upust emocjom. Na profilu FB Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego posypały się krytyczne komentarze.

- To jest i śmieszne i tragiczne rozumiem ze tym razem koparka uszkodził sieć co oczywiście tez nie powinno mieć miejsca ale sytuacja z rana pokazuje ze ktoś przytula gruba forsę za tą inwestycję a sytuacja jest identyczna jak w przypadku otwarcia Trasy Lagiewnickiej to o co tu chodzi albo ktoś to robi celowo albo ludzie za to odpowiedzialni to banda nieudaczników - napisał Marcin.

- Skoro przy linii nadal prowadzone są prace i sa ciężkie sprzęty typu koparki, to może najpierw trzeba było zrobić roboty do końca i usunąć sprzęt, a potem dopiero otwierać linie i puszczać tramwaje? Nie można zrobić czegoś raz, do końca i porządnie? Teraz jeszcze pewnie przez najbliższe tygodnie będzie milion poprawek, bo się okaże że robota zrobiona na odwal się i jest pełno niedociągnięć . No ale najważniejsze, ze Jacuś i spółka się poklepali po pleckach i pieniążki przytulili - Dysia.

- Kto mieszka w Krakowie ten się w cyrku nie śmieje - Kinga.

- Ludzie, nie czepiajcie się. Ta linia działa już drugi dzień! Naturalne zużycie materiałów! To normalne że coś się psuje - Sobass.

- Hahaha, a z taką pompą otwierana trasa - Rafał.

- Brawo wy. Nic nie umiecie zrobić dobrze i tramwaje wracają, a zaraz ich nie ma znowu, ech... - Kamila.

- Publika wysiadać trzeba pchać bo prądu żałują - Michał.

- Ale otwarcie... - Jacek.

