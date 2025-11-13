Ferie zimowe przesunięte. MEN ogłosiło zmiany. Jest komunikat

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało kalendarz roku szkolnego 2025/2026, wprowadzając istotną zmianę w organizacji zimowej przerwy. Zamiast dotychczasowych czterech terminów przewidziano tylko trzy. To największa korekta systemu od lat, która już wywołuje reakcje rodziców, uczniów i branży turystycznej. Resort podkreśla, że nowy układ to odpowiedź na postulaty rodziców, przedstawicieli turystyki i parlamentarzystów. Wskazywano, że dotychczasowy podział na cztery grupy utrudniał wspólne planowanie rodzinom mieszkającym w sąsiadujących województwach.

Dlatego MEN nie tylko zmniejsza liczbę terminów, ale również zmienia skład poszczególnych grup. W efekcie część regionów, które do tej pory wypoczywały w różnych okresach, będzie mieć teraz ferie jednocześnie.

Terminy ferii zimowych 2025/2026

Nowy rok szkolny przyniesie trzy tury zimowego wypoczynku:

19 stycznia – 1 lutego 2026:

mazowieckie

pomorskie

podlaskie

świętokrzyskie

warmińsko-mazurskie

2 lutego – 15 lutego 2026:

dolnośląskie

kujawsko-pomorskie

łódzkie

zachodniopomorskie

małopolskie

opolskie

16 lutego – 1 marca 2026:

podkarpackie

lubelskie

wielkopolskie

lubuskie

śląskie

W porównaniu z kalendarzem ferii zimowych z 2024/2025, daty dla wielu województw przesuwają się o kilka dni. Np. w zeszłym roku szkolnym ferie zimowe dla uczniów z woj. podlaskiego rozpoczęły się 27 stycznia, teraz zaczną się 19 stycznia. Zmiany dotyczą zarówno początku, jak i końca zimowej przerwy w poszczególnych regionach. W praktyce oznacza to, że część uczniów rozpocznie ferie nieco wcześniej niż rok wcześniej, inni natomiast — później.

Ważne daty dotyczące roku szkolnego 2025/2026:

Zimowa przerwa świąteczna: 22–31 grudnia 2025Wiosenna przerwa świąteczna (Wielkanoc): 2–7 kwietnia 2026Zakończenie roku dla maturzystów: 24 kwietnia 2026Wakacje letnie: 27 czerwca – 31 sierpnia 2026