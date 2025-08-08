Radny Łukasz Gibała złożył interpelację w sprawie zwiększenia liczby stref do legalnego grillowania w Krakowie.

Obecnie w Krakowie są tylko dwa miejsca, gdzie legalnie można grillować: Zakrzówek i park Krowoderski, przy czym to drugie miejsce generuje konflikty z mieszkańcami.

Radny zaproponował kilka potencjalnych lokalizacji na nowe strefy grillowania, m.in. okolice kopca Krakusa, polana Redemptorystów, bulwar Podolski, rejon zalewu Bagry, zachodnia strona stawu przy ul. Kaczeńcowej i zalew Zesławice.

Gdzie można legalnie grillować w Krakowie? Tylko dwie strefy

W Krakowie legalnie grillować można jedynie w dwóch miejscach: na Zakrzówku oraz w kąciku grillowym w parku Krowoderskim. O ile Zakrzówek nie powoduje większych problemów, o tyle park Krowoderski, położony w bezpośrednim sąsiedztwie bloków mieszkalnych, staje się źródłem konfliktów. Mieszkańcy narzekają na hałas, dym i zapach spalenizny.

- Na grilla zjeżdża się tam niemal połowa Krakowa – czytamy w interpelacji radnego Łukasza Gibały. - Dowodzi to dwóch rzeczy. Po pierwsze, legalne grillowanie musi być w mieście bardziej ucywilizowane, a więc nie powinno być dozwolone w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań mieszkalnych. Po drugie, takich miejsc w naszym mieście jest stanowczo za mało w stosunku do potrzeb mieszkańców.

Gdzie mogłyby powstać nowe strefy grillowania?

W swojej interpelacji radny Gibała wskazał przykładowe miejsca, w których mogłyby powstać nowe strefy grillowania:

okolice kopca Krakusa,

polana Redemptorystów w Krzemionkach (pod wieżą telewizyjną),

bulwar Podolski za mostem Powstańców Śląskich,

rejon zalewu Bagry od strony linii kolejowej,

zachodnia strona stawu przy ul. Kaczeńcowej,

zalew Zesławice.

Pojawiła się również propozycja uwzględnienia strefy do grillowania w projekcie przyszłego parku na Białych Morzach.

- Powyższe propozycje uznać należy oczywiście za przykładowe i wstępne, każda z nich wymagałaby analizy pod kątem własności terenu i wystarczającej odległości od zabudowań mieszkalnych. Wydaje się jednak, że w drugim co do wielkości mieście w Polsce znalezienie kilku miejsc, gdzie mieszkańcy mogliby legalnie grillować, nie stwarzając uciążliwości dla innych, nie jest aż tak dużym wyzwaniem - wyjaśnia Łukasz Gibała, apelując o przeprowadzenie analiz i wyznaczenie co najmniej kilku stref przeznaczonych do legalnego grillowania.

Interpelacja wpłynęła go magistratu w środę, 6 sierpnia. Prezydent Krakowa jeszcze na nią nie odpowiedział.

