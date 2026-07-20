Gdzie zrobisz najtańsze zakupy? Ten dyskont bije rekordy drożyzny, zostawisz tam ponad 350 zł

Badanie cen w dyskontach. Eksperci z ASM SFA prześwietlili czerwcowe paragony

Zestawienie wartości paragonów z wiodących punktów sprzedaży detalicznej zostało opracowane przez agencję ASM SFA, specjalizującą się w cyklicznym monitorowaniu wydatków konsumenckich na terenie naszego kraju. Twórcy raportu wzięli pod lupę koszty nabycia bazowych artykułów pierwszej potrzeby, aby wskazać klientom miejsca gwarantujące największe oszczędności, a także te, gdzie należy uważać na domowy budżet. W ramach czerwcowego podsumowania skontrolowano dokładnie 13 różnych sklepów, a uzyskane rezultaty ujawniły nieoczekiwane zmiany w rynkowej strukturze cenowej.

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Po zsumowaniu kwot z wytypowanej puli towarów okazało się, że najwyższe rachunki wystawia swoim klientom sieć Aldi, z wynikiem na poziomie 350,69 zł za cały zestaw. Taka kalkulacja jasno dowodzi, że konsumenci musieli w tym sklepie wydać blisko 70 złotych więcej za identyczne artykuły, niż w najkorzystniejszym w tym miesiącu markecie Auchan.

Klienci Auchan zapłacili najmniej za podstawowy koszyk zakupowy

Tytuł najtańszego podmiotu handlowego w czerwcowej fali badawczej przypadł dyskontom pod szyldem Auchan. Ta popularna marka z francuskim rodowodem po raz wtóry uplasowała się na samym szczycie zestawienia ASM SFA, oferując bazowy pakiet żywnościowy za średnią kwotę 280,94 zł. Dodatkowo to właśnie u tego operatora zaobserwowano najmocniejszą obniżkę kosztów w wymiarze miesięcznym, ponieważ w odniesieniu do maja rachunki spadły tu aż o 9,10 proc. Taka strategia rabatowa pozwoliła tej firmie zdeklasować innych graczy w branży, skutecznie utrzymując pozycję lidera w oczach kupujących nastawionych na oszczędzanie.

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Statystyki z czerwca niosą jednak ze sobą niewielką dozę pozytywnych wiadomości, gdyż względem maja ogólny koszt sprawdzanych towarów skurczył się o 1,78 proc. Obniżki na sklepowych półkach zanotownano w dziewięciu z trzynastu monitorowanych firm handlowych.

Kiedy jednak weźmiemy pod uwagę horyzont 12 miesięcy, wyraźnie widać negatywny trend dla portfeli Polaków. Dokładnie przed rokiem, w czerwcu, skompletowanie podobnego asortymentu wiązało się z wydatkiem mniejszym o 9,21 zł i wynosiło 316,43 zł.

Jeśli chodzi o podsumowanie roczne, liderem zestawienia wzrostu rachunków jest Biedronka, w której identyczny koszyk produktów zdrożał aż o 9,05 proc. Znaczące pikiety cenowe w relacji do minionego roku dotknęły również stałych bywalców sklepów Lidl, gdzie odnotowano skok o 7,02 proc., a także klientów wybierających na co dzień placówki Kaufland z wynikiem na poziomie 6,86 proc.