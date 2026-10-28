Gibała zwolnił kolejnego dyrektora. Zmiana na ważnym stanowisku

Kierujący Zarządem Dróg Miasta Krakowa Jarosław Tabor dostał wypowiedzenie umowy o pracę , co oznacza koniec pełnienia przez niego dotychczasowej funkcji.

, co oznacza koniec pełnienia przez niego dotychczasowej funkcji. Obowiązki nowego szefa ZDMK przejmie pełniący do tej pory funkcję wicedyrektora Piotr Trzepak .

. To następna dymisja w urzędzie miasta, ponieważ dzień wcześniej, 27 października, posadę stracił szef Zarządu Infrastruktury Sportowej Tomasz Marzec.

Jarosław Tabor traci posadę w ZDMK. Piotr Trzepak przejmuje stery w jednostce

W środę, 28 października, rozstrzygnęły się losy kierownictwa jednej z kluczowych instytucji w stolicy Małopolski. Dotychczasowy dyrektor Zarządu Dróg Miasta Krakowa Jarosław Tabor dostał wypowiedzenie umowy o pracę. Z oficjalnych komunikatów urzędu miasta wynika, że rozwiązanie umowy z urzędnikiem odbywa się „z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia”. Mimo to menedżer odpowiadający dotąd za miejski transport oraz krakowskie drogi już teraz przestał wykonywać swoje zadania na stanowisku dyrektorskim.

Miejsce odwołanego szefa zajął dotychczasowy wicedyrektor tej instytucji, co oznacza, że na czele ZDMK stanął teraz Piotr Trzepak. Powierzenie sterów osobie pełniącej wcześniej funkcję zastępcy ma zapewnić urzędowi płynne funkcjonowanie oraz niezbędną stabilizację.

Tomasz Marzec odwołany z ZIS. Anna Szlachta-Kowalska pokieruje instytucją

Zaledwie dobę wcześniej, 27 października, równie nagłe przetasowania dotknęły inną istotną dla miasta jednostkę. Z pełnioną funkcją musiał pożegnać się dotychczasowy dyrektor Zarządu Infrastruktury Sportowej Tomasz Marzec.

Wspomniany ZIS to podmiot zarządzający miejskimi stadionami, dbający o rozbudowę obiektów sportowych i organizujący najważniejsze wydarzenia masowe. Zanim władze przeprowadzą oficjalny konkurs i wyłonią nowego szefa instytucji, tymczasowe kierownictwo w ZIS objęła Anna Szlachta-Kowalska, która do tej pory zajmowała tam stanowisko wicedyrektora do spraw ekonomicznych.

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