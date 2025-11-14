Gigantyczna inwestycja InPostu w Małopolsce! Firma wyda ponad 100 milionów

InPost zainwestuje ponad 100 milionów złotych w rozwój swoich centrów logistycznych w Małopolsce.

Nowe inwestycje powstaną w Mnikowie (gmina Liszki) i Zakrzowie (gmina Niepołomice). Zostaną tam wdrożone nowoczesne, automatyczne systemy sortowania przesyłek.

Projekt jest realizowany przy wsparciu Krakowskiego Parku Technologicznego w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Pozwoli to firmie zaoszczędzić blisko 41 mln zł na podatku dochodowym.

InPost inwestuje w Małopolsce. Wyda ponad 100 milionów złotych

InPost ogłosił plany, które z pewnością ucieszą mieszkańców Małopolski i klientów firmy w całej Polsce. Spółka przeznaczy ponad 100 milionów złotych na realizację dwóch przedsięwzięć inwestycyjnych: w Zakrzowie (gmina Niepołomice) oraz w Mnikowie (gmina Liszki). Decyzję o wsparciu dla tych projektów wydał Krakowski Park Technologiczny, otwierając firmie drogę do skorzystania z programu Polska Strefa Inwestycji.

Pierwszy z projektów, zlokalizowany w Mnikowie, zakłada utworzenie nowej siedziby dla oddziału „Kraków 2”. Inwestycja obejmie nie tylko znaczne zwiększenie powierzchni magazynowej, ale przede wszystkim wdrożenie zaawansowanego, automatycznego systemu sortowania przesyłek. Ma to bezpośrednio przełożyć się na jeszcze większą wydajność i szybkość obsługi paczek w regionie.

Drugie przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w Zakrzowie koło Niepołomic i będzie dotyczyło rozwoju oddziału „Kraków 3”. Podobnie jak w Mnikowie, celem jest zwiększenie mocy przerobowych i powierzchni magazynowej. Kluczowym elementem tej inwestycji będzie zakup nowoczesnego, automatycznego systemu sortującego w formie zamkniętej pętli, który pozwoli zrewolucjonizować i przyspieszyć procesy logistyczne.

Wsparcie Krakowskiego Parku Technologicznego

Realizacja tak ambitnych planów nie byłaby możliwa na taką skalę bez zewnętrznego wsparcia. Dzięki programowi Polska Strefa Inwestycji, którego operatorem w regionie jest Krakowski Park Technologiczny, InPost uzyskał potężne wsparcie. Zwolnienie z podatku dochodowego (CIT) pozwoli firmie zaoszczędzić z tytułu tych dwóch inwestycji blisko 41 mln zł. Stanowi to około 40% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektów.

O znaczeniu tej współpracy mówił wiceprezes i dyrektor finansowy spółki InPost, Marcin Pulchny. – Jesteśmy, jako InPost, czyli spółka ze stuprocentowym krakowskim rodowodem, szczególnie dumni, że możemy, przy wsparciu Krakowskiego Parku Technologicznego, realizować nasze nowe inwestycje w nowoczesne technologie dostawy, właśnie w tym regionie. Dzięki współpracy z Krakowskim Parkiem Technologicznym inwestycje te mogły być zaplanowanie jako większe i śmielsze, niż pierwotnie byśmy to zakładali.

Z kolei prezes zarządu Krakowskiego Parku Technologicznego, Andrzej Kulig, zaznaczył, że takie projekty budują konkurencyjność całego regionu.

