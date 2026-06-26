Kąpieliska w Małopolsce otwarte na weekend

Ostatni weekend czerwca zapowiada się w Małopolsce wyjątkowo gorąco. Przy temperaturach przekraczających 30 stopni wyjazd nad wodę może być jedną z najprostszych opcji na odpoczynek od upału. Warto jednak pamiętać, że najlepiej korzystać z oficjalnych kąpielisk, które są ujęte w Serwisie Kąpieliskowym GIS i mają określony sezon kąpielowy.

Na liście kąpielisk otwartych w Małopolsce na weekend od 26 do 28 czerwca znajdują się miejsca, w których można zaplanować wypoczynek nad wodą. Przed wyjazdem warto sprawdzić nie tylko samą nazwę kąpieliska, ale też aktualny status, jakość wody, datę ostatniego badania oraz ewentualne godziny otwarcia.

Kąpieliska czynne w województwie małopolskim w weekend 26-28.06.2026:

Kompleks Sportowo-Rekreacyjny "ZALEW" w Łapanowie - Potok Tarnawka - kąpielisko czynne w godz. 10-19

Kąpielisko Balaton, Trzebinia, Św.Stanisława - Jezioro Balaton - kąpielisko czynne w godz. 10-18

Kąpielisko CHORWACJA, Jurków, kąpielisko czynne w godz. 9-19

Kąpielisko Chechło - plaża, Trzebinia, Głowackiego - kąpielisko otwarte w godz. 10-18

Kąpielisko Kuter Port, Marszowice - kąpielisko otwarte w godz. 10-20

Kąpielisko na terenie Kompleksu Rekreacyjnego w Szerzynach, kąpielisko czynne w soboty i w niedziele w godz. 11-19

Kąpielisko Plaża Bagry, ul. Koza, Kraków - kąpielisko otwarte w godz. 10-18

Kąpielisko Plaża Bagry Wschód, ul. Bagrowa, Kraków - kąpielisko czynne w godz. 10-18

Kąpielisko Zakrzówek, Kraków - kąpielisko otwarte w godz. poniedziałek: 14:00 - 19:00; wtorek-niedziela: 8-19

Kąpielisko Zalew na Piaskach, Kryspinów-Kraków - kąpielisko czynne w godz. 10-18

Przylasek Rusiecki, Kraków - kąpielisko czynne w godz. 9-17

Riviera Radłowska, Radłów - kąpielisko czynne w godz. 10-18

Kąpielisko w Strefie rekreacji w Januszowicach - kąpielisko czynne w godz. 11-19

Kąpielisko Parku Wodnego "Stawy", Stary Sącz (otwarte od 28.06) - czynne w godz. 10-20

Gdzie pojechać nad wodę w Małopolsce?

Dla mieszkańców Krakowa najwygodniejsze będą kąpieliska położone w pobliżu miasta lub przy trasach, którymi można szybko wyjechać z aglomeracji. Warto zwrócić uwagę na miejsca, do których da się dojechać samochodem na jednodniowy wyjazd, bez konieczności planowania dłuższego urlopu. Przed ruszeniem w drogę dobrze sprawdzić trasę w nawigacji, dostępność parkingu oraz regulamin kąpieliska.

Mieszkańcy zachodniej części województwa mogą szukać miejsc nad wodą także w kierunku Chrzanowa, Oświęcimia lub okolic granicy ze Śląskiem. To dobry wariant dla osób, które chcą połączyć wyjazd nad wodę z krótką trasą z Krakowa albo Katowic. Z kolei dla mieszkańców Tarnowa i Nowego Sącza wygodniejsze mogą być kąpieliska położone we wschodniej lub południowej części Małopolski.

Nie każde kąpielisko będzie miało takie samo zaplecze. W jednym miejscu można liczyć na większą plażę, w innym na spokojniejszy wypoczynek nad zbiornikiem. Dlatego przed wyjazdem warto sprawdzić, czy na miejscu działa ratownik, czy są toalety, przebieralnie, punkt gastronomiczny albo wydzielona strefa dla dzieci.

Jak chronić się przed upałem nad wodą?

Weekend nad wodą może przynieść ulgę, ale przy temperaturach powyżej 30 stopni trzeba uważać na przegrzanie i odwodnienie. Najlepiej zabrać ze sobą wodę, nakrycie głowy, okulary przeciwsłoneczne i krem z filtrem. W godzinach największego nasłonecznienia warto szukać cienia i robić przerwy od plażowania.

Szczególną ostrożność powinny zachować dzieci, seniorzy, osoby chore przewlekle i wszyscy, którzy źle znoszą wysokie temperatury. Nie należy zostawiać dzieci ani zwierząt w samochodzie nawet na chwilę. Objawy takie jak zawroty głowy, osłabienie, nudności, przyspieszone tętno czy dezorientacja mogą świadczyć o przegrzaniu organizmu i wymagają szybkiej reakcji.

Bezpieczeństwo nad wodą. O tym trzeba pamiętać

Nad wodą najważniejszy jest rozsądek. Kąpać się należy tylko w miejscach do tego wyznaczonych i stosować się do poleceń ratowników. Nie wolno wchodzić do wody po alkoholu, skakać do nieznanego akwenu ani odpływać daleko od brzegu na materacach czy dmuchanych zabawkach. Dzieci trzeba mieć cały czas w zasięgu wzroku, nawet jeśli woda wydaje się płytka i spokojna. W razie zagrożenia należy natychmiast zaalarmować ratownika, jeśli jest na miejscu, albo zadzwonić pod numer alarmowy 112.