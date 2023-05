Groza na przejeździe w Bulowicach. Młody kierowca wjechał na tory wprost pod pociąg

Matura ustna: polski. Pytania z 16 maja są znane. Pula pytań 15-17. Sprawdź, co było na ustnym polskim!

Bulowice. Kierowca audi wjechał na tory wprost pod pociąg. 27-latek ukarany mandatem

Rano we wtorek, 16 maja na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Bulowicach (powiat oświęcimski) doszło do kolizji samochodu osobowego z pociągiem relacji Bielsko-Biała - Kraków. Winnym zdarzenia został uznany 27-letni szofer siedzący za kierownicą audi. Policja ukarała go mandatem i punktami karnymi. Mężczyzna i tak może mówić o dużym szczęściu, ponieważ w wyniku kraksy nie doznał poważnych obrażeń. Mundurowi przypominają o podstawowych zasadach bezpieczeństwa przy pokonywaniu przejazdów kolejowych:

jeżeli przed przejazdem kolejowym znajduje się znak pionowy „STOP”, bezwzględnie należy się zatrzymać, a następnie upewnić się, czy nie nadjeżdża pociąg;

dojeżdżając do przejazdu, należy poruszać się z taką prędkością, która umożliwi w razie potrzeby zatrzymanie pojazdu przed torami kolejowymi;

w przypadku przejazdów wielotorowych nigdy nie należy wjeżdżać na tory bezpośrednio po przejechaniu pociągu, ale zaczekać, aż pociąg odjedzie na taką odległość, abyśmy mogli stwierdzić, czy po innych torach nie poruszają się inne pociągi;

na przejazdach kolejowych należy uważać szczególnie w warunkach ograniczonej widoczności (mgła, zawieja śnieżna, noc);

kiedy pół zapory są zamknięte, nigdy nie należy ich omijać.

