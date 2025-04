i Autor: GlauchauCity/cc0/pixabay

Nie udzielił pomocy

Groźna kraksa rowerzystów. Nastolatek zwiał, teraz szuka go policja

Na moście Jagiellońskim w Oświęcimiu doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Nastoletni rowerzysta zderzył się z 45-letnim mężczyzną. W wyniku kolizji poszkodowany doznał poważnych obrażeń i trafił do szpitala. Sprawca natomiast uciekł z miejsca wypadku, nie udzielając pomocy ofierze. Policja apeluje do świadków zdarzenia oraz kierowców posiadających nagrania z kamer samochodowych o pomoc w ustaleniu tożsamości nastolatka.